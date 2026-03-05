¡CUIDADO! Este es el tiempo en el que debes cambiar tu esponja lava trastes para evitar bacterias

Nadie se salva de tener ciertas prácticas que no resultan ideales para diversos temas. En este caso, la higiene en el ámbito de los alimentos se vuelve sumamente importante y en este caso la esponja lava trastes requiere de una atención especial. Si no hay un correcto cuidado o si se deja mucho tiempo en uso… pueden acumularse bacterias que resultan perjudiciales para la salud del individuo o la familia.

¿Cada cuánto se debe cambiar la esponja lava trastes?

El uso constante de la esponja la vuelve indispensable para la casa, pero es un hecho que requiere un cambio constante. Sin embargo, muchos desconocen el tiempo ideal para realizar dicho cambio. Ante eso, el tema de la porosidad de este utensilio, hace que se acumule la humedad y los restos de comida. Es decir, un espacio ideal para acumular microorganismos.

Hay estudios que argumentan una acumulación de millones de bacterias en un espacio bastante pequeño de esponja, si esta no se cambia con frecuencia. Ante eso, se pueden contaminar los platos, las cucharas o diversas superficies. Y como resultado, hay posibilidades de concretar malos olores y favorecer infecciones gastrointestinales.

Con todo esto en mente, la recomendación general indica cambiar la esponja al menos cada semana o cada 15 días. Si realmente lavas trastes de manera frecuente, cada 7 días es ideal hacer un cambio para evitar riesgos. Pero también se advierte que en caso de aparecer texturas viscosas, generar mal olor, cambio de color o que se deshaga… debes sustituirla lo antes posible.

¿Es posible evitar que se acumulen bacterias en la esponja lava trastes?

Existen acciones que permitirán una vida un poco más extensa y en buen estado. Por ello se recomienda realizar las siguientes recomendaciones.