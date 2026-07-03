Así debes cuidar tu cabello en el verano para que no sufras caídas en otoño

La caída del cabello en el otoño es un proceso natural del cabello y es transitorio, pero la intensidad del mismo depende del estado de tu melena. Ante esto es que el verano se transforma en el momento ideal para comenzar con los cuidados.

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Los especialistas manifiestan que es importante mantener una alimentación equilibrada, controlar la deshidratación y el estrés oxidativo. También puedes apoyarte en nutracéuticos y fórmulas cosméticas específicas.

¿Cómo cuidar tu cabello en el verano?

Cuidar tu cabello preventivamente es la mejor herramienta para cuidarte de la caída del otoño. Para ello tienes que:

Elegir un champú adecuado

Este verano tienes que utilizar un champú que contenga efectos anticaída combinados con ingredientes antioxidantes y reparadores, capaces de combatir los radicales libres generados por la radiación solar y reparar el daño de la fibra capilar.

Proteger también el cuero cabelludo

El segundo paso es poder proteger el cuero cabelludo ante la radiación solar. Así es que los especialistas recomiendan utilizar sombreros, gorras o fotoprotectores específicos ayuda a reducir el estrés oxidativo, la deshidratación y el impacto negativo.

Secar correctamente el cabello

Otro consejo a tener en cuenta es que no debes mantener el cabello húmedo durante mucho tiempo ni tampoco acostarse con el pelo mojado. Lo que debes hacer es retirar el exceso de agua con una toalla y la raíz debe ser secada con el secador a una temperatura moderada y con una distancia de 15 cm. No utilices excesivamente las planchas, secadores u alguna otra herramienta térmica.

Utilizar fórmulas adaptadas al verano

Por otro lado, debes tener en cuenta que en el verano tu cabello acumula restos de sal, cloro o fotoprotectores. Ante esto debes evitar usar productos agresivos, que no limpien correctamente, alteren su equilibrio o aumenten la fragilidad.

Ten en cuenta estos increíbles consejos para que tu melena luzca sana, pero sobre todo para evitar el exceso de caída. Además, son súper fácil de llevar a cabo.