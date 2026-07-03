Bluey es una de las series infantiles más populares de los últimos años gracias a su propuesta basada en actividades entre padres e hijos. Es por ello que traemos para ti estos 5 juegos que puedes hacer en casa sin gastar dinero y que mantendrán entretenidos a los pequeños durante las vacaciones, temporada en la que también puedes llevarlos a un lugar perfecto con toboganes y resbaladillas.

Un estudio destaca que jugar en familia fortalece el vínculo afectivo y contribuye al aprendizaje durante la primera infancia. Lo mejor de todo es que muchas de las dinámicas que aparecen en Bluey pueden adaptarse al hogar con objetos cotidianos y sin realizar gastos adicionales, tal y como se hace con la fabricación de stickers y skins caseros de KPop Demon Hunters.

Los juegos de Bluey sin gastar dinero

1. Keepy Uppy: Esta actividad parece desde el primer episodio de la serie. La dinámica consiste en mantener un globo en el aire el mayor tiempo posible sin permitir que toque el suelo. Si no hay globos disponibles, puede utilizarse una pelota ligera hecha con papel reciclado o un calcetín enrollado.

Los 5 juegos favoritos de Bluey que puedes hacer en casa sin gastar dinero|IA

2. Magic Xylophone: En el juego, una persona permanece inmóvil cuando otra simula tocar un xilófono imaginario. La actividad se basa en seguir reglas sencillas y esperar turnos. Este juego fortalece la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, habilidades esenciales durante la infancia.

3. Shadowlands: Los participantes solo pueden caminar sobre las sombras para llegar a un destino. Puede realizarse en un patio, un parque o cualquier espacio exterior con luz solar.

4. Hospital: Uno de los participantes interpreta al médico y otro al paciente. Para esta actividad basta con utilizar una cuchara como termómetro, una venda hecha con tela o una libreta para anotar el diagnóstico imaginario.

5. Follow the Leader: Un integrante realiza movimientos que el resto debe imitar. Saltar, caminar hacia atrás, girar o mantener el equilibrio forman parte de las acciones más comunes.