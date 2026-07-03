7 botanas fáciles y económicas de hacer para disfrutar del partido México vs. Inglaterra este domingo 5 de julio

No hay nada mejor que una deliciosa botana para saborear mientras se disfruta del partido México vs. Inglaterra, que ya se ha convertido en uno de los más esperados de la temporada, es por eso que te compartimos las mejores recetas de snacks rápidos y fáciles que puedes hacer para compartir con tu familia o amigos este domingo 5 de julio y vivir la pasión por el fútbol.

7 botanas o snacks fáciles de hacer para ver el México vs. Inglaterra

Dip de queso con mermelada y chipotle: Esta es una de las botanas favoritas de muchos y es que solo debes de mezclar los ingredientes para crear un dip, si quieres elevar el nivel de la receta, puedes agregar arándanos, le darán un toque diferente. Puedes acompañar con unas galletas habaneras o saladas.

Tabla de quesos básica: Para hacer este tipo de botana sumamente elegante no necesitas mucho y lo mejor es que no debes cocinar nada. Asegúrate de tener galletas, uvas, una variedad de quesos, aceitunas, charcutería como salami, pepperoni o jamón serrano y como extra te sugerimos agregar algunos frutos secos.

Mix de frutas con chamoy: Esta opción es una de las favoritas, ya que niños y adultos pueden disfrutar de la botana y además es nutritiva. Agrega pepino, mango, fresas, uvas, manzana y jícama, también te recomendamos poner chamoy o algunos dulces picantes.

Pepinos con cacahuate: Si no tienes mucho tiempo de hacer las botanas para ver el partido, esta es una de las opciones más sencillas, tan solo debes pelar y cortar los pepinos en 2 o 3 pedazos y rellenarlos con cacahuates enchilados o japoneses, puedes ponerles chamoy, salsa y limón.

Nachos: ¡La botana que nunca falla! Solo debes de comprar los ingredientes en tu tienda más cercana, queso, nachos, chiles picados, poner todo en un bowl y listo, a disfrutar del partido México vs. Inglaterra.

Salchichas agridulces: Para esta receta necesitas salchichas tipo botaneras y crear una salsa con adobo de chipotle, catsup y jugo de naranja natural. Mezcla los ingredientes, agrega las salchichas y tendrás una de las mejores botanas futboleras.

Guacamole con chicharrón: Si quieres consentir a tus familiares o amigos con un delicioso snack para disfrutar del partido México vs. Inglaterra, te recomendamos hacer un clásico guacamole y acompañarlo con chicharrón.