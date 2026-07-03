Qué color de lámpara de sal debes usar para atraer la abundancia

Si buscas atraer la abundancia, el color naranja intenso o ámbar dorado es el más recomendado para una lámpara de sal, según los principios del Feng Shui. Estas tonalidades se relacionan con el elemento Tierra, la estabilidad, el crecimiento y la prosperidad material.

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Estas asociaciones forman parte de una filosofía tradicional china (no cuentan con respaldo científico) y muchas personas las incorporan como una práctica simbólica para armonizar sus espacios. Las lámparas de sal del Himalaya son apreciadas tanto por su aspecto decorativo como por el significado que les atribuyen distintas corrientes espirituales.

En el Feng Shui, más allá del objeto en sí, lo importante es la intención con la que se coloca y el equilibrio que ayuda a crear dentro del hogar. Esto es todo lo que tienes que saber.

¿Qué color de lámpara de sal recomienda el Feng Shui para atraer la abundancia?

Los especialistas en Feng Shui señalan que las lámparas de sal presentan diferentes tonalidades naturales dependiendo de la concentración de minerales presentes en la roca. Cada una se asocia simbólicamente con una energía específica.

Entre ellas, la más vinculada con la prosperidad es la de tono naranja intenso o ámbar. Según la maestra de Feng Shui Lillian Too, autora de numerosos libros sobre esta filosofía, los tonos cálidos asociados al elemento Tierra simbolizan estabilidad, crecimiento y riqueza, por lo que suelen recomendarse para activar la energía de la prosperidad.

Pero también se puede elegir una lámpara de color dorado. Algunos consultores como Karen Rauch Carter, autora de Move Your Stuff, Change Your Life, relacionan los tonos dorados con el éxito, la abundancia y la confianza, especialmente cuando se ubican en sectores estratégicos del hogar.

Sin embargo, una de las más populares es la de color rosado. Aunque se asocia principalmente con el amor y las relaciones personales, también puede contribuir a generar un ambiente armonioso.

Según explica la International Feng Shui Guild (IFSG), organización dedicada a promover el estudio profesional del Feng Shui, el color es uno de los recursos utilizados para reforzar determinadas intenciones energéticas dentro de un espacio, siempre considerando el equilibrio entre los 5 elementos de esta filosofía.

¿Dónde colocar una lámpara de sal para potenciar la prosperidad?

Para el Feng Shui, la ubicación resulta tan importante como el objeto elegido. Si la intención es atraer abundancia, los expertos suelen recomendar estos lugares:



En el sector sureste del hogar: de acuerdo con el mapa Bagua, este espacio representa la riqueza y la prosperidad. Colocar allí una lámpara de sal de tono ámbar puede reforzar simbólicamente esa energía.

de acuerdo con el mapa Bagua, este espacio representa la riqueza y la prosperidad. Colocar allí una lámpara de sal de tono ámbar puede reforzar simbólicamente esa energía. Sobre un escritorio o área de trabajo: Lillian Too explica que mantener una iluminación cálida en el lugar donde se desarrollan actividades profesionales ayuda a crear un ambiente favorable para la concentración y el crecimiento personal.

Lillian Too explica que mantener una iluminación cálida en el lugar donde se desarrollan actividades profesionales ayuda a crear un ambiente favorable para la concentración y el crecimiento personal. En la sala de estar: este ambiente suele representar el punto de encuentro de la familia y la circulación de la energía. Una lámpara de sal puede convertirse en un elemento decorativo que aporte sensación de calidez y equilibrio.

El maestro de Feng Shui Grand Master Raymond Lo señala que la armonía de un espacio depende de la interacción entre la distribución, la iluminación, los materiales y el uso consciente del entorno, más que de un único objeto decorativo. Para quienes siguen esta filosofía, combinar la lámpara con un hogar limpio, ordenado y equilibrado representa una manera simbólica de comenzar cada día con una intención positiva y orientada al crecimiento personal y material.