¡Lancer gana el reto exprés del viernes en MasterChef 24/7 y recibe importante PREMIO!

Lancer se convirtió en el ganador del reto exprés de este viernes 03 de julio del 2026 en MasterChef 24/7 luego de que echara a volar su imaginación con una propuesta en la que reveló el gusto que tiene por todo lo oscuro, lo diferente y hasta lo peligroso... ¿cuál fue el proyecto que conquistó a las Chefs Isabel Carvajal y Natalia Santos y por qué?

¿Cómo fue que Lancer ganó el reto exprés del viernes en MasterChef 24/7?

Luego de la masterclass sobre caramelo y esculturas de azúcar impartida por la Chef Natalia Santos , quien llegó a MasterChef 24/7 como invitada especial, la Chef Isabel Carvajal apareció en la Cocina Oculta para dale una sorpresa a los concursantes.

Camila, Lancer, Carmen, Julio, Claudia y Nora demostraron en la competencia más reciente que sí están aprendiendo y sí están dispuestos a arriesgarse, por lo que los "premiaron" con un reto exprés en el que la Chef Isabel Carvajal puso reglas claras: debían hacer un pez de máximo 10 centímetros de largo con las técnicas de escultura de azúcar aprendidas y, además, tenía que ser una creación original.

Todos los cocineros pusieron manos a la obra de inmediato y, entre charlas y trabajo, le revelaron a la Maestra Isabel Carvajal sus planes: Lancer, por ejemplo, dijo que elaboraría un pez "rojo y venenoso" ya que a él le gusta el peligro, mientras que Nora se arriesgó con un ajolote, algo que al final le jugó en contra.

Luego de algunos minutos de tensión e incluso un incidente que dejó a Camila con la cara llena de pintura, los cocineros presentaron sus creaciones y el ganador fue Lancer con su obra titulada "Veneno en la inmensidad", que representaba un pez venenoso -similar a un Beta- rojo sobre un coral blanco.

Los motivos por los que Lancer ganó fue debido a que su escultura siguió las reglas: aplicó todas las técnicas, tuvo una temática clara desde un inicio y se trató de un pez que cumplió con las medidas, algo que le falló a Nora; respecto al ajolote de la cocinera, la Chef Isabel Carvajal le recordó que es importante seguir instrucciones.

Lancer, de acuerdo con la "Maestra de Fuego", ganó un premio sorpresa: ya sea beneficio o sabotaje, que resultará clave en la gala de esta noche... ¡ya veremos qué pasa!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?