¿De qué se trata las “naked nails”?

El mundo de la manicura es realmente interesante por lo que va cambiando constantemente, dejando atrás los colores estridentes y los diseños recargados. En este caso las “naked nails” o también uñas desnudas son lo que más se utilizará.

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Aquí tenemos una propuesta que se caracteriza por combinar elegancia, practicidad y versatilidad. Es muy elegida debido a que puede ser utilizada en ocasiones formales como informales.

¿Cuáles son las características de esta manicura?

La manicura “naked nails”, se caracteriza por estar lejos de los patrones recargados, esta tendencia pone el foco en la salud de la uña, la uniformidad del largo y la transparencia de los esmaltes.

Estas uñas tienen una apariencia limpia y pulida con tonos suaves por lo que se utiliza el rosa pálido hasta el beige o transparente.

Entre las características se destacan:

Tonos naturales: predominan los colores que imitan la uña al natural, aportando un acabado discreto y elegante.

Formas sencillas: se privilegian las uñas cortas o medianas con forma ovalada o cuadrada, evitando exageraciones en el largo.

Acabado cuidado: la superficie de la uña se mantiene lisa y brillante, muchas veces con una capa de brillo transparente que resalta su salud.

Detalles minimalistas: se permiten pequeños detalles, como líneas finas o puntitos, pero siempre manteniendo la simplicidad.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Versatilidad: este estilo se adapta a cualquier outfit y ocasión, desde reuniones de trabajo hasta eventos sociales.

Sin dudas estas características hacen una manicura perfecta para obtener un estilo discreto y sofisticado.

El interés ha ido creciendo por la simplicidad y el minimalismo se refleja en las elecciones de manicura. Las mujeres cada vez más optan por los estilos que son fáciles de mantener y transmiten una imagen cuidada sin mucho esfuerzo. Las uñas desnudas permiten adaptarse a este criterio, ofreciendo un look elegante que combina con cualquier vestimenta o accesorio.