Coloca una esponja de trastes con tus verduras y frutas en el refrigerador; observa la magia actuar

Uno de los temas más tediosos para los que están a cargo de la limpieza del hogar es los residuos, manchas, líquidos que terminan por manchar el refrigerador. Y específicamente en el cajón de las verduras y frutas… es todavía más fastidioso. Por ello la solución a todos esos problemas podría ser una esponja para lavar trastes. He aquí la explicación de este remedio sencillo y económico.

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¿Por qué una esponja es la solución para “limpiar” el cajón de verduras?

Muchas veces la manera de organizar el refrigerador con la despensa que se compra en grandes cantidades se vuelve un problema cuando los productos no duran tanto como se esperaba. En ocasiones no se trata de elegir mal las frutas o las verduras, sino que simplemente cumplen su proceso de descomposición.

Por ello, lo que muchos están recomendando es utilizar una esponja para lavar los trastes. Este material ayuda por su estructura porosa, la cual absorbe el vapor de agua y la humedad de los vegetales que liberan de manera natural al respirar en un espacio cerrado. Dado que funciona como barrera contra los charcos, lo cual permite un ambiente óptimo de hidratación sin dañar la fibra de la comida.

El funcionamiento de este método resulta eficaz con alimentos como las zanahorias, el cilantro o las espinacas, que son de los primeros en perder su textura. Y así, tu despensa podrá ser más duradera y tener mayor rango de acción con los alimentos que originalmente se pensaron para usarse… sin que se "marchiten" rápidamente.

¿Cómo se coloca la esponja en el cajón de frutas y verduras?

Para evitar la propagación de suciedad y por lo tanto de bacterias, se deben seguir estos sencillos pasos.