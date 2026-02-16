5 consejos infalibles para hacer que duren más tiempo las flores que te regalaron en San Valentín

Durante este mes del amor y la amistad es común que incremente el ofrecer o recibir flores, principalmente el día de San Valentín es cuando se entregan más de estos arreglos, sin embargo, aunque parecer ser un obsequio que alegra demasiado el corazón, también es de los regalos que más preocupan porque puede que se marchiten rápido.

Si tú eres de las que desea alargar la vida de las flores pero no sabes cómo continúa leyendo que aquí te dejamos 5 consejos infalibles que harán que tus flores perduren con el mismo color y calidad como las recibiste, lo mejor de todo es que solo ocuparas ingredientes naturales.

Antes de comenzar con la revelación de estos secretos, recuerda que tus flores necesitan cada tercer día un cambio de agua, así como un “despunte”, quita parte del tallo, corta en diagonal con tijeras especiales, no recurras a las escolares de punta chatita ya que solo maltrataras a la flor.