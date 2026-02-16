5 consejos infalibles para hacer que duren más tiempo las flores que te regalaron en San Valentín
Nada entristece más que ver cómo un ramo se marchita en pocos días. La buena noticia es que no necesitas productos especiales para mantenerlas hermosas por más tiempo.
Durante este mes del amor y la amistad es común que incremente el ofrecer o recibir flores, principalmente el día de San Valentín es cuando se entregan más de estos arreglos, sin embargo, aunque parecer ser un obsequio que alegra demasiado el corazón, también es de los regalos que más preocupan porque puede que se marchiten rápido.
Si tú eres de las que desea alargar la vida de las flores pero no sabes cómo continúa leyendo que aquí te dejamos 5 consejos infalibles que harán que tus flores perduren con el mismo color y calidad como las recibiste, lo mejor de todo es que solo ocuparas ingredientes naturales.
Antes de comenzar con la revelación de estos secretos, recuerda que tus flores necesitan cada tercer día un cambio de agua, así como un “despunte”, quita parte del tallo, corta en diagonal con tijeras especiales, no recurras a las escolares de punta chatita ya que solo maltrataras a la flor.
- Agua con azúcar: Uno de los trucos más conocidos es que después de quitar todo el papel o plástico que protege tu ramo de flores es agregar en tu florero con agua una cucharadita de azúcar, solo debes incorporar y mezclar bien hasta que se disuelva, esta mezcla servirá como alimento y mantendrá a tus flores firmes como el primer día.
- Vinagre blanco: Este producto que tenemos en la alacena servirá para limpiar tu agua de todas las bacterias que provocan la descomposición. Previo a incorporar tus flores al florero solo agrega dos cucharaditas del vinagre y agita para que todo quede bien mezclado.
- Aspirina: Este medicamento que es muy conocido sirve para mantener el agua más limpia provocando que la hidratación de las flores sea constante, solo tritura bien media tableta, una vez que sea completamente polvo agrégala al florero.
- Hielos con monedas de cobre: Este remedio es principalmente para los tulipanes, sin embargo, funciona para cualquier otra flor, al igual que el vinagre y la aspirina este remedio ayuda a proteger el agua de bacterias, mientras que el hielo ayuda a mantener fresca la flor, esto ayuda mucho en temporada de calor.
- Cuida de los tallos: Como te lo mencionamos anteriormente podar los tallos ayuda a alargar la vida de la flor, sin embargo, debes realizar el corte bajo el chorro del agua o dentro del florero, esto ayudará a que no le entre aire y mejore la absorción del agua.