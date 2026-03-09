Esta es la poderosa razón para poner canela debajo del tapete de la puerta principal de tu casa

Cada vez más personas creen o de cierta forma practican los rituales de protección en la propia casa. Aunque en ocasiones no son del todo simpatizantes de las ideas o no les interesa tanto, quieren sentirse protegidos de cierta forma. Por eso aspectos como el esoterismo o el propio Feng Shui recomiendan diversos ritos a realizar, en este caso en la entrada de la puerta principal de tu hogar. Y según estas corrientes… la canela te ayudará de esta forma.

¿Por qué deberías colocar la canela debajo del tapete de la entrada?

Las personas que están involucradas con estas actividades indican que la canela ha sido históricamente asociada a propiedades simbólicas relacionadas con el bienestar y la protección. En este caso, la clave se encuentra en colocar esta especia en la parte principal de la casa, que precisamente es la puerta del hogar.

Según estas creencias, este punto específico es el portal o el sitio donde entra la buena y mala energía. En ese sentido es de suma importancia mantenerlo completamente alineado con las energías positivas. Y precisamente dentro de ese rubro deben concretarse rituales que ayuden a mantener todo en el punto específico.

En ese sentido, no es solo un pequeño instante o movimiento que se espera como mágico, sino que tiene relación con los deseos y anhelos. Ante eso, se repite que lacanela tiene relación con los conceptos de atracción de abundancia. Aunque sea solamente un pequeño puño, se espera que en cierta forma envuelva a la casa o la proteja de las malas energías.

¿Cómo se debe hacer este ritual y qué significa a profundidad?

Desde hace años, algunas culturas antiguas indicaban que la canela es un medio de protección, prosperidad y abundancia. En ocasiones se utiliza para fortalecer la armonía en el hogar y atraer buenas energías. En ese sentido, colocar la especia debajo del paquete - esto en polvo - es una manera de darle la bienvenida a la prosperidad.

Según algunas recomendaciones, lo ideal es dejar el puñito el polvo durante varios días, esperando que prácticamente se barra solo. O en un caso dado… esperar que pasen al menos 24 horas para moverlo o barrerlo.