Dejar enfriar tu arroz es clave para no engordar; esto dicen los expertos

El tema de la ingesta de alimentos y las repercusiones en el peso van desde un ámbito de salud hasta un sitio de asuntos estéticos. Sin embargo, si alguien te dijera que el arroz frío y el caliente tienen una diferencia que hace que uno engorde y el otro no… dirías que no es cierto. Por ello, esto es lo que concluyeron los expertos.

¿El arroz frío llena más que el arroz caliente?

El planteamiento suena bastante absurdo de primera instancia, sin embargo estudios han indicado que el arroz frío hace que las personas se sientan llenas-satisfechas durante más tiempo. Todo esto radica en el cambio de estructura del alimento. Dicha “transformación” se llama retrogradación, el cual cambia el almidón común en almidón resistente.

Esto ocurre así porque el almidón resistente es un tipo de carbohidrato de digestión lenta que ayuda a evitar picos bruscos de sangre e insulina. Esto también genera reducción del apetito y la ingesta total de calorías. Es decir, esto se convierte en la pérdida de peso al ayudar en la reducción del consumo de comida.

¿Quiénes afirman que el arroz frío no engorda?

Diversas investigaciones han llegado a la conclusión de lo que ya se comentó, sin embargo cada explicación lo acentúa a su manera.

El endocrinólogo David Ludwing (en palabras para el diario El Clarín) argumenta que la retrogradación tiene un efecto en la manera en la que el cuerpo procesa el arroz: “Cuando los alimentos retroceden, se digieren más lentamente… Tendremos menos insulina para estimular el almacenamiento de grasa y probablemente resulte más fácil evitar comer en exceso”.