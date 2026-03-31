Dejar enfriar tu arroz es clave para no engordar; esto dicen los expertos
Existe una atención particular en el tema de los alimentos que provocan engordamiento. Por ello la conclusión del enfriamiento del arroz resulta interesante.
El tema de la ingesta de alimentos y las repercusiones en el peso van desde un ámbito de salud hasta un sitio de asuntos estéticos. Sin embargo, si alguien te dijera que el arroz frío y el caliente tienen una diferencia que hace que uno engorde y el otro no… dirías que no es cierto. Por ello, esto es lo que concluyeron los expertos.
¿El arroz frío llena más que el arroz caliente?
El planteamiento suena bastante absurdo de primera instancia, sin embargo estudios han indicado que el arroz frío hace que las personas se sientan llenas-satisfechas durante más tiempo. Todo esto radica en el cambio de estructura del alimento. Dicha “transformación” se llama retrogradación, el cual cambia el almidón común en almidón resistente.
Esto ocurre así porque el almidón resistente es un tipo de carbohidrato de digestión lenta que ayuda a evitar picos bruscos de sangre e insulina. Esto también genera reducción del apetito y la ingesta total de calorías. Es decir, esto se convierte en la pérdida de peso al ayudar en la reducción del consumo de comida.
¿Quiénes afirman que el arroz frío no engorda?
Diversas investigaciones han llegado a la conclusión de lo que ya se comentó, sin embargo cada explicación lo acentúa a su manera.
@soycienciaycocina Muchos hablan de comer arroz frío por Salud, aquí lo explico desde el punto de vista de un cocinero #cienciaycocina #arrozfrio #saludable #chef #cheftok #cienciatok #aprendecontiktok #glicemia ♬ Synonymous Brass - DJ BAI
- El endocrinólogo David Ludwing (en palabras para el diario El Clarín) argumenta que la retrogradación tiene un efecto en la manera en la que el cuerpo procesa el arroz: “Cuando los alimentos retroceden, se digieren más lentamente… Tendremos menos insulina para estimular el almacenamiento de grasa y probablemente resulte más fácil evitar comer en exceso”.
- Por su parte la BBC cita a la doctora Denis Robestson (Universidad de Surrey en Reino Unido) habla de los productos fríos. “el cuerpo los trata como algo parecido a la fibra, generando un aumento menor en la glucosa que hay en la sangre”.
- Mientras que Chris van Tulleken de la Universidad de Oxford en Reino Unido concluye que la pasta reduce un 50% el nivel de glucosa en comparación con la caliente y la fría. Esto porque su almidón se volvió más resistente. Estas conclusiones llegaron gracias a un estudio realizado por el médico.