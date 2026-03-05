El delineado más efectivo para un efecto ahumado en tu mirada

El maquillaje ha logrado convertirse en toda una herramienta de la personalización, la moda y el estilo. Cada trazo permite modificar nuestra estética y al ir variando las tendencias dan cuenta sobre lo versátil que es y todo lo que puede lograr.

En este punto, el delineado de ojos cumple un rol preponderante y ayuda no solo a definir ciertas expresiones sino que permite transformar la mirada. Dependiendo del look que se busque, existen técnicas que pueden complementarlo a la perfección.

¿Qué miradas serán tendencia en primavera?

En el presente mes de marzo le daremos la bienvenida a la primavera y con ella llegarán nuevas tendencias en torno a la moda. La vestimenta, los cortes de cabello, la manicura y el maquillaje aparecen entre los que sufrirán modificaciones.

En torno al último tema, la Inteligencia Artificial (IA) afirma que en la estación que se aproxima las tendencias de maquillaje de ojos se alejan de la rigidez del ‘clean girl’ para abrazar una mezcla fascinante entre el romanticismo etéreo y el maximalismo gráfico. “La mirada se convierte en el lienzo principal de expresión”, sentencia Gemini.

¿Cómo lograr un efecto ahumado?

Si bien la clave de la primavera 2026 será el equilibrio, advierte Gemini, las nuevas tendencias impulsarán diseños con ciertos efectos, como el ahumado. Este efecto, conocido también como smokey, se logra no solo con el color sino que hay que tener en cuenta la textura y la técnica de difuminado.

Esta Inteligencia Artificial ofrece una guía para lograr un efecto ahumado en la mirada con el delineado adecuado y de una manera muy fácil:



El producto ideal - lápiz kohl o gel: Olvida el delineador líquido si buscas este efecto. Necesitas un producto que "se mueva" antes de secarse.

Lápiz Kohl: Es la opción más tradicional. Su fórmula es blanda y rica en pigmentos, lo que permite que se difumine casi como una sombra.

Delineador en Gel: Ofrece mayor duración. Si eliges este, debes trabajar rápido porque una vez que se fija, no habrá forma de moverlo.

La técnica del "trazo imperfecto": No te preocupes por la precisión; en el smokey eye, la imperfección es tu aliada:

Delineado de pestañas: Traza una línea gruesa a ras de las pestañas superiores. No tiene que ser recta.

El "borrado" crítico: Con una brocha pequeña de tipo "bala" (o incluso con la yema del dedo), frota el trazo de un lado a otro y hacia arriba. El objetivo es que la línea desaparezca y se convierta en un degradado.

Línea de agua: Para una mirada intensa, delinea tanto la línea de agua superior como la inferior.

El truco del "sellado": Para que el delineado no se corra y el efecto dure horas, aplica una sombra del mismo color (o un tono café oscuro para suavizar) justo encima del delineado difuminado. Esto crea una transición suave hacia el resto del párpado.