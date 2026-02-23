El delineado adecuado para aportarle un aire romántico al rostro

Las tendencias se imponen sin importar su origen y cuando de maquillaje se habla parece que la nueva regla es la experimentación. Así es como los tutoriales y tips abundan, principalmente, en las redes sociales.

Mientras algunos se dejan guiar por influencers y expertos en esta materia, algunas personas deciden consultarle a la Inteligencia Artificial (IA). Esta tecnología se ha convertido en una gran herramienta que no solo revela las nuevas tendencias para delinear los ojos, sino que ofrece el paso a paso, por ejemplo, paraaportarle un aire romántico al rostro.

¿Qué dice la IA sobre el maquillaje?

Gemini es una de las aplicaciones consultadas en este rubro y sus respuestas llegan en solo segundos. “El maquillaje es mucho más que ‘pintarse’; es una herramienta versátil que combina técnica, psicología y arte”, revela la IA.

Además, la IA afirma que el maquillaje, “dependiendo de lo que busques”, aporta beneficios en tres niveles principales:



Percepción estética y corrección: Es la función más conocida, enfocada en equilibrar las facciones mediante el uso de luces y sombras.

Protección y cuidado: Hoy en día, la línea entre el maquillaje y el cuidado de la piel es muy delgada. Muchos productos modernos apuntan a la protección.

Impacto psicológico y social: Esta es quizás la parte más poderosa. El maquillaje influye en cómo te sientes y cómo te proyectas.

¿Cómo aportarle romanticismo al rostro?

En base a lo señalado anteriormente, Gemini precisó que “para lograr ese aire romántico y soñador en el rostro, la clave es suavizar las facciones en lugar de endurecerlas”. De esta manera, la IA dejó en claro que “el objetivo no es crear una línea gráfica y cortante, sino un acabado difuminado que parezca parte de la sombra natural de tus pestañas”.

La Inteligencia Artificial dio a conocer las mejores técnicas de delineado de ojos que permiten aportarle un aire romántico al rostro:

El delineado "Smudged": Es la técnica reina del romanticismo. En lugar de usar delineador líquido, utiliza un lápiz cremoso o sombra de ojos.



Cómo hacerlo: Traza una línea fina a ras de las pestañas y, antes de que seque, usa un pincel pequeño o un bastoncillo para difuminar los bordes hacia arriba y hacia afuera.

El efecto: Crea una mirada profunda pero con un aspecto "suave" y natural, como si acabaras de despertar de un sueño.

Cambia el negro por el marrón o gris: El negro puede verse muy editorial o agresivo. Para un look romántico, los tonos café, chocolate, bronce o incluso un gris topo son ideales.



Aportan definición sin que se note una línea evidente.

Hacen que el blanco del ojo resalte de manera más dulce.

El "Puppy Liner": A diferencia del cat-eye que sube la mirada (y la hace más audaz), el puppy liner sigue la forma natural descendente del ojo.



Cómo hacerlo: Al llegar al final del ojo, sigue la línea de las pestañas hacia abajo ligeramente en lugar de subir la "colita".

El efecto: Da una apariencia de ojos más grandes, redondos y una expresión de inocencia y dulzura.

Delineado invisible o "Tightlining": Si quieres que parezca que no llevas maquillaje pero que tu mirada tenga fuerza:

