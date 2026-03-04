Este es el mejor delineado express para una mirada más despierta

La Inteligencia Artificial (IA) no deja de sorprendernos y es que no solo está ayudando como herramienta de trabajo o facilitando la interpretación y redacción de textos. Esta tecnología en auge está ganando lugar en diferentes ámbitos de la vida de las personas.

En torno a la moda, la IA es consultada sobre las nuevas tendencias, las mejores combinaciones de colores, los peinados más sorprendentes y las técnicas de maquillaje que dan los mejores resultados. Es en este último punto que la aplicación Gemini ha sido consultada sobre el delineado express que ayuda a lograr una mirada más despierta.

¿Qué lugar ocupa el delineado de ojos?

“El delineado es, para muchos, el corazón de la mirada en una rutina de maquillaje”, sintetiza Gemini. La IA de Google afirma que el lugar que tiene el delineado es estratégico “porque actúa como el puente entre las sombras y las pestañas, definiendo la estructura del ojo”.

En relación a la mirada, si la base de maquillaje es el lienzo, el delineador es el trazo que da definición, precisa esta tecnología. “Su función principal es enmarcar el ojo”, añade y también precisa que ayuda a corregir la morfología del ojo y a definir el estilo de cualquier look que elijamos.

¿Cómo lograr una mirada más despierta?

En torno a lo señalado anteriormente, Gemini afirmó que “para lograr una mirada más despierta en poco tiempo no se requiere de un pulso de cirujano”. El truco con el delineado está en abrir el ojo en lugar de simplemente enmarcarlo, advierte.

La Inteligencia Artificial comparte en definitiva cuál es la técnica ganadora para un delineado express y pone de relieve al "Tightlining" o delineado invisible. “Es el método más rápido para dar definición sin que se vea un maquillaje cargado. Consiste en delinear la línea de agua superior (justo debajo de las pestañas)”.

