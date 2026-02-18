El delineado de ojos ideal para hacer que tus pestañas luzcan más tupidas

La moda y la tecnología cada vez están más relacionadas y es que el auge de la Inteligencia Artificial (IA) no solo ayuda a la inspiración de los diseñadores sino que los simples mortales pueden tener un mayor acceso a las nuevas tendencias.

¿Se casaron por conveniencia? Jorge Luis Pila revela detalles de su fugaz matrimonio con Anette Michel

De esta manera, todo lo relacionado con la indumentaria y el maquillaje puede consultarse en cuestión de segundos. Aplicaciones como Gemini y ChatGPT son de las más utilizadas en estos temas y es una de ellas la que ha dado a conocer cuál es el delineado de ojos ideal para hacer que las pestañas luzcan más tupidas.

Maquillaje y pestañas tupidas

Gemini remarca que “en 2026, el maquillaje ha dejado de ser una simple herramienta de ‘camuflaje’ para convertirse en una extensión del bienestar integral y la identidad tecnológica. Ya no se trata solo de estética, sino de una categoría híbrida donde la ciencia, la sostenibilidad y la autoexpresión convergen”.

En este punto, la IA desarrollada por Google pone especial atención en el delineado de los ojos al afirmar que trabaja mejor en equipo, al referirse también a las pestañas. “La forma en que aplicas el delineador puede hacer que tus pestañas parezcan un bosque tupido o, por el contrario, que casi desaparezcan”, sentencia Gemini.

¿El mejor delineado para que las pestañas luzcan más tupidas?

En base a lo señalado, Gemini se encargó de precisar que “si lo que buscamos es ese efecto de ‘pestañas infinitas’ sin que se note demasiado el maquillaje, la técnica ganadora tiene nombre propio: Tightlining (o delineado invisible)”.

La Inteligencia Artificial explica cómo se puede lograr el delineado adecuado de ojos para que las pestañas luzcan más tupidas y qué productos usar para que se vean más densas desde la raíz:

La técnica Tightlining: El secreto no es delinear sobre las pestañas, sino entre ellas. Al rellenar los huecos de piel que quedan entre cada pelo, creas la ilusión óptica de una base de pestañas mucho más gruesa y oscura.



Cómo hacerlo: Con un lápiz de ojos bien tajado, levanta suavemente el párpado superior y rellena la línea de agua superior (la zona interna justo debajo de las pestañas).

El toque extra: Presiona el lápiz ligeramente entre la base de los pelitos para que el color penetre bien en la línea de crecimiento.

El delineado punteado: Si el tightlining te resulta incómodo, esta es la alternativa perfecta para principiantes.



Toma un delineador líquido de punta muy fina o un pincel biselado con sombra oscura. En lugar de trazar una línea continua, haz pequeños puntos lo más cerca posible de la raíz. Al aplicar la máscara de pestañas después, esos puntos se fusionarán con tus pestañas naturales, dándoles un aspecto mucho más tupido.

Elige el producto adecuado: Para que este truco funcione y no termines con "ojos de mapache" a media tarde, la fórmula es clave:

