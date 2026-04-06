Qué traje de baño usar si tienes busto grande

Esta temporada de primavera-verano 2026, es indispensable elegir el traje de baño adecuado para tu tipo de cuerpo, ya que está comprobado que esto te hace sentir más cómoda, segura y te hace ver mucho mejor.

Hoy te decimos cuáles son los estilos, cortes, escotes y estampados que quedan perfectos a las figuras de busto grande, además de los mejores consejos para brindarte el soporte que necesitas y solo preocuparte por disfrutar de la playa o la alberca.

El traje de baño que debes usar si tienes busto grande

Para un busto grande no solo es importante el detalle estético del traje de baño, sino también la arquitectura de soporte que se tiene en la parte superior, ya que el objetivo principal debe ser mantener el busto centrado.

Los trajes de baño con aros brindan mayo soporte a los bustos grandes|Pinterest

La estabilidad y la elevación son otras dos características que debe reunir el modelo que elijamos, ya que esto nos garantizará evitar pasar por momentos incómodos o tener accidentes al nadar o al caminar.

Algunas de las mejores opciones para el bustier que pueden ofrecer el soporte estructural necesario son:

Con aros o underwire : Funcionan como un brasier convencional y elevan el busto, además de que le dan forma y soporte sin tener que ajustar la prenda.

: Funcionan como un brasier convencional y elevan el busto, además de que le dan forma y soporte sin tener que ajustar la prenda. Copas preformadas o moldeadas : Ayudan a "encapsular" el busto de manera separada, lo que brinda una cobertura más segura y mejora la silueta.

: Ayudan a "encapsular" el busto de manera separada, lo que brinda una cobertura más segura y mejora la silueta. Banda inferior ancha: Está colocada debajo del busto y ayuda a dar mejor soporte al distribuir el peso y evitar que el traje de baño se suba o se deslice.

Los trajes de baño de banda inferior ancha dan mayor soporte a los bustos grandes|Pinterest

Algunas opciones adicionales que puedes encontrar son los trajes de baño con tirantes anchos y ajustables, que te permitirán adaptarlos a la medida y altura de tu busto sin incomodarte.

También puedes utilizar los escotes en "V" o cruzado, para que tu torso se alargue visualmente y la zona del pecho se armonice sin añadir volumen extra, a diferencia de otros escotes que pueden hacer que el pecho luzca más "pesado".

