7 formas de reemplazar la pintura de tu cuarto con papel tapiz: es económico, moderno y espectaculares

En esta ocasión te diremos cuáles son las 7 formas para reemplazar la pintura de tu cuarto con papel tapiz, es muy moderno y económico. Si haces esto puedes ahorrar mucho dinero, además le dará un aspecto muy fresco a tu habitación sin tener que hacer grandes cambios, ya que este tipo de material es una excelente forma de poder aislar el ruido y la luz.

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7 formas para decorar tu cuarto con papel tapiz

El primero puede ser un papel tapiz con paisajes; esto le dará un toque de tranquilidad y mucha relajación al espacio.

El segundo es el de la imagen con motivos de animales; la cual es una excelente idea para el dormitorio, la cual dará un tono de alegría al espacio y sobre todo mucha diversión.

Seguimos con los motivos abstractos, esta es una opción ideal para las recámaras que tendrán un toque de originalidad y sobre todo creatividad, pero también hará que tu habitación se vea con mucho espacio.

Los motivos geométricos son una muy buena idea para los dormitorios, esto le dará un toque moderno y muy contemporáneo al espacio, ya que se verá con mucha amplitud; y además se verá elegante.

Tenemos la opción de los tapices florales, esta es una idea muy buena para los cuartos, ya que da un toque de color y alegría al espacio.

También tenemos la opción del papel tapiz con efecto vintage; esto da un escenario frío, ya que se juegos con colores grises que vienen siendo nórdicos; este es un estilo minimalista, lo cual aplica fondos sólidos que hacen explotar los detalles al máximo o modernos que amplifica las tonalidades oscuras y además hace un contraste con detalles brillantes y blancos.

Terminamos con las texturas del tapiz, esta opción es conocida también como “los papeles de colgadura o tapiz”, los cuales son elementos que se ocupan en la actualidad y además están de moda debido a su versatilidad, aplicaciones y usos.

