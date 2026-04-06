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7 formas de reemplazar la pintura de tu cuarto con papel tapiz: es económico, moderno y espectaculares

Si no quieres gastar en pintura para remodelar tu cuarto, aquí te decimos 7 formas en las que puedes reemplazar este material con papel tapiz, es muy modernos y económico

7 formas de reemplazar la pintura de tu cuarto con papel tapiz es económico y moderno principal

Escrito por: Abimelek Flores

En esta ocasión te diremos cuáles son las 7 formas para reemplazar la pintura de tu cuarto con papel tapiz, es muy moderno y económico. Si haces esto puedes ahorrar mucho dinero, además le dará un aspecto muy fresco a tu habitación sin tener que hacer grandes cambios, ya que este tipo de material es una excelente forma de poder aislar el ruido y la luz.

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7 formas para decorar tu cuarto con papel tapiz

El primero puede ser un papel tapiz con paisajes; esto le dará un toque de tranquilidad y mucha relajación al espacio.

El segundo es el de la imagen con motivos de animales; la cual es una excelente idea para el dormitorio, la cual dará un tono de alegría al espacio y sobre todo mucha diversión.

Seguimos con los motivos abstractos, esta es una opción ideal para las recámaras que tendrán un toque de originalidad y sobre todo creatividad, pero también hará que tu habitación se vea con mucho espacio.

7 formas de reemplazar la pintura de tu cuarto con papel tapiz es económico y moderno

Los motivos geométricos son una muy buena idea para los dormitorios, esto le dará un toque moderno y muy contemporáneo al espacio, ya que se verá con mucha amplitud; y además se verá elegante.

Tenemos la opción de los tapices florales, esta es una idea muy buena para los cuartos, ya que da un toque de color y alegría al espacio.

También tenemos la opción del papel tapiz con efecto vintage; esto da un escenario frío, ya que se juegos con colores grises que vienen siendo nórdicos; este es un estilo minimalista, lo cual aplica fondos sólidos que hacen explotar los detalles al máximo o modernos que amplifica las tonalidades oscuras y además hace un contraste con detalles brillantes y blancos.

7 formas de reemplazar la pintura de tu cuarto con papel tapiz es económico y moderno

Terminamos con las texturas del tapiz, esta opción es conocida también como “los papeles de colgadura o tapiz”, los cuales son elementos que se ocupan en la actualidad y además están de moda debido a su versatilidad, aplicaciones y usos.

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