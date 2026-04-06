Qué tipo de base usar si tienes textura o poros visibles

Cuando nuestra piel tiene mucha textura o poros visibles, se vuelve primordial elegir el tipo de base de maquillaje adecuada para evitar que el "relieve" se intensifique o terminar con un efecto "acartonado".

Hoy te decimos algunos de los consejos más útiles de expertos en la materia para que puedas conseguir la base perfecta y logres disminuir la textura de tu piel.

Ventaneando | Programa completo 1 de abril de 2026

Este es el tipo de base que debes usar si tienes poros abiertos

Para las pieles con textura o poros abiertos, la mejor base que puedes usar son las de acabado mate natural o satinado, especialmente en su versión líquida ligera y con formulaciones no comedogénicas, es decir sin ingredientes que puedan obstruir los poros de la piel.

Así podrás asegurarte de que tu maquillaje no se acumule en tus poros abiertos y también conseguirás una especie de "desenfoque" visual del relieve natural de tu rostro.

Hay una base de maquillaje específica que puede tratar tus poros mientras cubre|Pexels: MART PRODUCTION

Una base de acabado mate puede ser la opción ideal porque, a diferencia de las bases luminosas, no reflejará la luz ni resaltará la textura, creando un efecto "filtro" que suavizará la apariencia de los poros.

Las fórmulas líquidas o fluidas también son una buena opción, ya que se deslizan sobre la superficie sin acumularse o asentarse en los hundimientos de la piel. Evita las bases en crema que pueden acentuar el relieve de la piel al secarse.

También puedes contemplar la idea de una base especial con ingredientes tratantes, algunos productos contienen ácido salicílico o niacinamida, que ayudan a regular la producción de sebo y limpian los poros mientras los cubren.

Aplicar primer sella poros antes de la base ayudará a disminuir el relieve|Pexels: MART PRODUCTION

Existen diversas marcas que ofrecen opciones de este tipo. Además, los expertos recomiendan complementar la rutina con un buen cuidado de la piel, antes y después de maquillarla.

Puedes emplear un primer especial para poros abiertos que te ayudará a rellenarlos antes de que apliques tu base. Si aplicas el maquillaje con la técnica de punteo, usando una brocha y dando toques suaves, conseguirás que el producto rellene el poro de manera uniforme.

