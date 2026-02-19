El delineado adecuado para reducir los ojos muy prominentes

El maquillaje sigue siendo una de las herramientas más utilizadas en el día a día de muchas personas. No se trata solo de buscar verse siempre radiante o como salidos de una revista de moda, sino que en muchos casos persigue ciertos objetivos que queremos lograr en nuestra imagen.

El delineado de ojos cumple un rol muy importante en este sentido y es por eso que gracias al auge de la Inteligencia Artificial (IA) se pueden conocer rápidamente las distintas opciones que se pueden emplear.

¿Maquillaje para cada estilo de ojos?

Mediante la aplicación Gemini, se buscó conocer la relación del maquillaje con el estilo de ojos de las personas y esta tecnología afirmó que “el maquillaje de ojos no es una ‘talla única’ porque, al igual que elegimos ropa que favorezca nuestra silueta, el secreto de un buen look está en usar las sombras y el delineado para equilibrar las proporciones naturales de tus ojos”.

La IA precisó que existen diferentes diseños de maquillaje y delineado que se consideran como los más efectivos según el estilo de ojos de cada persona. Ya sea ante ojos almendrados, encapotados, caídos, pequeños, juntos, separados o prominentes, las técnicas y los colores van variando.

Delineado para reducir ojos muy prominentes

Si nos centramos en ojos muy prominentes, Gemini explica que “para reducir visualmente la apariencia de ojos saltones, el objetivo principal es crear profundidad y ‘hundir’ un poco el párpado mediante el uso de sombras oscuras y líneas estratégicas”.

Por tal motivo, esta Inteligencia Artificial dio a conocer la técnica de delineado de ojos paso a paso para lograr ese efecto de mirada más almendrada y equilibrada:

La técnica del "Tightlining" (Delineado invisible): Esta es tu mejor herramienta. Consiste en delinear la línea de agua superior.



Por qué funciona: Define la base de las pestañas sin añadir volumen al párpado móvil, lo que evita que el ojo se vea más grande de lo que es.

Tip: Usa un lápiz kohl negro o marrón oscuro de larga duración.

Delineado en la línea de agua inferior: A diferencia de las personas con ojos pequeños (que deben usar colores claros), tú debes usar colores oscuros (negro, café chocolate o gris grafito) dentro del ojo.



Efecto: El color oscuro "encierra" el globo ocular, haciéndolo parecer más pequeño y profundo.

El delineado superior: Si vas a delinear sobre el párpado, sigue estas reglas:



Grosor: Haz una línea un poco más gruesa en el centro del ojo. Esto ayuda a "aplanar" la redondez del párpado.

Acabado: Usa texturas mates. Los delineadores con brillo o glitter reflejan la luz y hacen que el ojo sobresalga más.

Difuminado: Evita las líneas extremadamente líquidas y rígidas. Un delineado ligeramente ahumado con sombra o lápiz suaviza la prominencia.

La "V" externa y el efecto Smoke: No te limites a una sola línea. Extiende el delineado hacia la esquina exterior del ojo formando una "V" tumbada y difumínala hacia afuera.

