El delineado adecuado para darle protagonismo a tu mirada

Resaltar la belleza del rostro no se limita solo a un adecuado cuidado de la piel y el empleo de ciertos maquillajes. Procedimientos como el delineado de ojos toma especial trascendencia ya que no solo puede modificar la apariencia de los ojos, sino que ayuda a intensificar la expresión.

Al Extremo | Programa 10 de febrero del 2026

Es en este punto que los expertos en estética resaltan la importancia del delineado de ojos pero advierten que no hay que limitarse al uso solo del color negro. Esto se debe a que los colores interactúan con el iris por lo que pueden darle mayor protagonismo a nuestra mirada.

La versatilidad del delineado de ojos

El delineado de los ojos es una de las estrategias estéticas más empleadas y de las favoritas de miles y miles de personas, conscientes de que puede redefinir el rostro y darle una mayor preponderancia a la mirada.

Al respecto, los expertos aconsejan jugar más con la paleta de colores y no enfocarse solo en el color negro. El delineado de ojos es muy versátil, afirman, ya que puede alternarse en los pigmentos y así influir en la adaptación al tono de los ojos, creando un contraste único y creando la sensación de profundidad.

El delineado de ojos adecuado

Actualmente, los expertos en maquillaje invitan a encontrar en el delineado de ojos el color que mejor se adapte a nuestro rostro. Es por eso que la exploración es fundamental pero de todos modos comparten los colores que se ajustan mejor con el color de ojos de la persona.

Para las personas que tienen ojos de color verde se aconseja optar por un color de delineado violeta, ciruela o bordó ya que permiten realzarlos. Estos colores ayudan a conseguir una mirada profunda e intensifica el color del iris.

Si los ojos son azules, el delineado ideal debe rondar los tonos cálidos como el marrón rojizo, el cobre y el bronce. El contraste que se genera intensifica al iris, crea una mirada cálida y elegante. Finalmente, para los ojos marrones se aconseja un delineado dorado, azul marino o verde oliva. No solo se logrará profundidad, sino que resaltará el iris y destacará la elegancia del estilo elegido.

La clave está en que el color del delineado y el de los ojos se integren y complementen de una manera natural, que se amalgamen con el rostro y permitan logran una expresión potente. Por lo tanto, las tendencias quedan de lado y se debe priorizar el maquillaje que se adapte mejor a cada caso en particular.