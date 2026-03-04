3 delineados perfectos para ojos redondos: cómo alargarlos visualmente

El delineado puede ocupar un papel importante al momento de alargar los ojos redondos y elevar el impacto de la mirada a otro nivel, ya que el secreto está en la geometría y los efectos visuales.

Expertos artistas del maquillaje han compartido algunos de los mejores consejos para conseguir el delineado perfecto, sin importar el estilo propio, ya que pueden complementarse con sombras o dejarse limpios según la ocasión.

¿Cuál es el delineado perfecto para los ojos redondos?

Ojos redondos con delineado wing

Para romper con lo redondo de los ojos se puede aplicar un delineado horizontal. La clave es que el trazo inicie de la mitad del ojo hacia afuera, nunca desde la zona del lagrimal.

El delineado wing para ojos redondos debe empezar de la mitad del ojo hacia afuera, evitando el lagrimal|Pinterest

El estilo debe ser un cat eye clásico, pero manteniendo la colita o wing en línea recta y rellenando el resto, esto hará que los ojos se vean más almendrados y menos circulares.

Luces en la línea de agua

La parte inferior del ojo, conocida como línea de agua, juega un papel vital, ya que al jugar con las luces y sombras se puede lograr el efecto deseado.

En los ojos redondos, el delineado en la línea de agua debe ser oscuro para jugar con las luces y sombras|Pinterest: Patricia Mereles Hermosilla

Para conseguir este estilo debe aplicarse un delineado de lápiz negro o café oscura solo del tercio del ojo hacia fuera en la parte inferior y en toda la línea de agua del lado superior, evitando los colores nude o blancos que pueden hacer ver los ojos más grandes.

Delineado de ojos de sirena

Esta técnica, además de estar en tendencia, es ideal para alargar los ojos redondos. El delineado debe ser alargado y delgado desde el lagrimal hasta la parte externa con un pico pequeño que cae hacia la naríz. Este estilo también es conocido como "ojo de gato".

El delineado de sirena brindan un efecto alargado y felino a los ojos redondos|Pinterest

Otro truco para mantener el diseño alargado en este tipo de ojos tiene que ver con el risado de las pestañas y la aplicación de rímel, que se debe priorizar en la parte externa, para así suavizar los bordes y simular una mirada más natural.