Así se hace el maquillaje de ojos ahumados y descubre a qué tipo de ojos les favorece

Durante alguna temporada, el maquillaje minimalista se encargó de dominar los rostros, trayendo estilos más sofisticados y sencillos. Aun así, para ciertos eventos especiales se sigue empleando el diseño de ojos ahumados, el cual sigue dentro de las tendencias en el mundo de la belleza.

Si deseas usarlo para un evento próximo, entonces prepárate, porque te vamos a detallar cómo lo puedes hacer en tu mirada y a qué tipo de ojos les resulta más favorecedor. Así que toma todos los detalles al respecto.

¿Qué significa el smokey eyes?

En el mundo de la tendencia, el maquillaje de ojos ahumados también es conocido como “smokey eyes”; eso se debe al estilo que se usa, puesto que difumina sombras oscuras para crear un degradado perfecto, el cual suele complementarse con algún delineado intenso.

Por suerte, en la actualidad ya se cuenta con técnicas sencillas, permitiendo que las usuarias puedan lucir una mirada de impacto al momento de hacerlo desde su casa. La maquillista Melina Quiroga, en su cuenta de TikTok, explica una técnica ideal para principiantes; solo sigue algunos pasos:

Sobre la cuenca de tu ojo aplica una sombra durazno. En el párpado móvil coloca una sombra negra. Y en la orilla del color, coloca la sombra durazno para fundir ambas tonalidades. Todo el paso anterior lo haremos en el párpado inferior; coloca el negro cerca de la línea de agua y difumina con el color durazno. En la línea de agua terminamos con un delineador negro.

¿Los ojos ahumados sientan bien a los ojos pequeños?

Considerando que el maquillaje de ojos ahumados principalmente usa tonalidades oscuras, podría pensarse que solamente es apto para cierto tipo de ojos, pero no es así. Dicho estilo se destaca por combinar colores muy oscuros con claros, permitiendo obtener un efecto dramático.

En sencillas palabras, por sus características, se adapta fácilmente a todo tipo de ojos , colores y tonos de piel, permitiendo que sea ampliamente usado por los usuarios. Así que si no lo has usado todavía, aprovecha la oportunidad para lucir una mirada de impacto y comienza a practicar.