El delineado ideal para quienes no tienen buen pulso al maquillarse

El maquillaje es la herramienta por excelencia para quienes buscan que su look se luzca por completo. Es que cada técnica, las paletas de color y los delineados en tendencia sirven para llevar nuestra apariencia a otro nivel, siempre.

Rahmar Villegas llega con su sección de La Pura Sabrosura a traernos los mejores platillos

Con ayuda de tutoriales en redes sociales o tips que pueden hallarse con Inteligencia Artificial (IA), cada vez resulta más fácil perfeccionar nuestro uso del maquillaje. Y es que no se trata solo de los productos que empleamos, sino de cómo lo hacemos.

La preponderancia del delineado

En este marco, el delineado de ojos forma parte importante de las técnicas de maquillaje. “Tiene la capacidad de modificar visualmente la estructura de la mirada”, sentencia la aplicación Gemini que explica que al jugar con el grosor, la longitud y el ángulo del trazo, es posible corregir párpados caídos, separar ojos muy juntos o incluso lograr un efecto de "lifting" inmediato.

Además de su función estética, precisa la IA, actúa como un marco que intensifica el color del iris y aporta una sensación de mayor densidad a las pestañas, logrando que el rostro luzca más despierto y definido.

Delineado para pulsos débiles

La importancia del delineado ha quedado claro pero qué sucede cuando el pulso que tenemos no es el más firme. Gemini precisa que “lograr un delineado perfecto puede ser un reto si el pulso no es muy firme, pero existen técnicas y formatos de productos diseñados específicamente para facilitar este proceso”.

Es en este punto que la Inteligencia Artificial nos ofrece las mejores opciones y trucos para conseguir un resultado profesional de delineado sin complicaciones:

Elige el formato adecuado: El tipo de producto que uses determinará qué tan difícil será la aplicación:



Delineador en plumón (Eyeliner Pen): Es la opción más sencilla porque se sostiene igual que un bolígrafo. Busca uno de punta corta y firme; las puntas muy largas o flexibles suelen ser más difíciles de controlar.

Lápiz de gel o kohl: Son ideales porque permiten correcciones. Si la línea no queda recta, puedes difuminarla ligeramente con una brocha pequeña o un bastoncillo para crear un efecto ahumado que disimula cualquier irregularidad.

Sombra de ojos y brocha biselada: Es el método "a prueba de errores". Usar una sombra oscura con una brocha plana y angular permite depositar el color a toques en lugar de trazar una línea continua.

La técnica de los "puntos o guiones": En lugar de intentar hacer una sola línea de un solo trazo (lo cual requiere mucha precisión), prueba esto:



Dibuja pequeños puntos o guiones muy pegados a la base de las pestañas.

Una vez que tengas la guía, une los puntos lentamente.

Esto reduce la presión de mantener el trazo firme durante mucho tiempo.

El truco del punto de apoyo: El pulso suele fallar cuando la mano está en el aire. Para estabilizarla:



Apoya el codo sobre una superficie plana y firme (como una mesa o el tocador).

Apoya el dedo meñique sobre tu mejilla mientras trazas la línea. Esto actúa como un ancla y te da mucho más control sobre el movimiento.

Usa guías externas: No es necesario hacerlo todo "a mano alzada":



Cinta adhesiva (Micropore): Coloca un trozo pequeño de cinta desde la esquina externa del ojo hacia la sien para marcar el ángulo del "cat eye". Delinea siguiendo el borde y, al retirar la cinta, la línea quedará perfectamente limpia.

Tarjetas o cucharas: Puedes usar el borde de una tarjeta de plástico o el mango de una cuchara para marcar la inclinación del delineado.

Mira hacia abajo, no cierres el ojo

Un error común es cerrar el ojo que se está maquillando, lo que arruga el párpado. Lo ideal es colocar un espejo de mano por debajo de la altura de tu barbilla y mirar hacia abajo. De esta forma, el párpado queda estirado y liso, facilitando el deslizamiento del producto.

El borrador mágico: Si la línea quedó un poco temblorosa, no hace falta desmaquillar todo:

