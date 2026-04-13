El maquillaje ideal para piel seca en clima de calor
Descubre cuál es el mejor maquillaje que puedes usar en clima de calor, te ayudará a verte fresca y natural. Además de consejos para que no se arruine
Conseguir un maquillaje impecable en piel seca y con climas calurosos podría parecer una tarea imposible, sin embargo, existen diversos consejos que puedes aplicar para evitar que los productos se cuarteen y cree un efecto poco estético.
Hoy te compartimos el paso a paso para obtener un maquillaje ideal, a pesar de las altas temperaturas y de la falta de hidratación en el rostro.
Así obtienes el maquillaje perfecto en piel seca y clima caluroso
- Preparación correcta de la piel
Como en todos los casos, una preparación adecuada resulta ser la clave del éxito cuando se desea conseguir un look impecable.
Los dos primeros pasos a seguir son la limpieza y la exfoliación, después continuaremos con la hidratación por capas, con serum y crema humectante, posteriormente sigue la protección solar y finalmente el primer.
- Productos ideales
Para una piel seca, es importante elegir las fórmulas adecuadas de los diferentes productos de maquillaje. Las bases deben ser líquidas, tipo serum o con acabados glow naturales.
Mientras que para el corrector deberían priorizarse productos que dejen la piel radiante y fluida, aunque necesitan aplicarse con moderación.
Para el rubor y el contorno, las presentaciones en crema resultan ideales porque aportarán brillo a la piel y evitarán que luzca acartonada.
- Trucos en contra del calor
Tomando en cuenta que es una temporada de altas temperaturas, se recomienda utilizar una esponja de maquillaje húmeda para aplicar los productos y realizar la aplicación a toques.
Los polvos traslúcidos servirán para sellar el maquillaje y que no se corra con el sudor, sin embargo, no debe sellarse todo el rostro porque resecará, solo deben colocarse los polvos en la zona T.
Es buena idea emplear un spray fijador o una bruma hidratante que nos ayude a sellar todo el look. Además, en labios y en las máscaras de pestañas se recomienda emplear productos a prueba de agua, para así garantizar su durabilidad, así como bálsamos hidratantes para reaplicar durante el día.