El maquillaje ideal para piel seca en clima de calor

Conseguir un maquillaje impecable en piel seca y con climas calurosos podría parecer una tarea imposible, sin embargo, existen diversos consejos que puedes aplicar para evitar que los productos se cuarteen y cree un efecto poco estético.

Hoy te compartimos el paso a paso para obtener un maquillaje ideal, a pesar de las altas temperaturas y de la falta de hidratación en el rostro.

Así obtienes el maquillaje perfecto en piel seca y clima caluroso

Preparación correcta de la piel

Como en todos los casos, una preparación adecuada resulta ser la clave del éxito cuando se desea conseguir un look impecable.

La piel debe prepararse bien antes de colocar el maquillaje|Pinterest

Los dos primeros pasos a seguir son la limpieza y la exfoliación, después continuaremos con la hidratación por capas, con serum y crema humectante, posteriormente sigue la protección solar y finalmente el primer.

Productos ideales

Para una piel seca, es importante elegir las fórmulas adecuadas de los diferentes productos de maquillaje. Las bases deben ser líquidas, tipo serum o con acabados glow naturales.

Elegir productos en crema dará un efecto glow a la piel aunque sea seca|Pinterest

Mientras que para el corrector deberían priorizarse productos que dejen la piel radiante y fluida, aunque necesitan aplicarse con moderación.

Para el rubor y el contorno, las presentaciones en crema resultan ideales porque aportarán brillo a la piel y evitarán que luzca acartonada.

Trucos en contra del calor

Tomando en cuenta que es una temporada de altas temperaturas, se recomienda utilizar una esponja de maquillaje húmeda para aplicar los productos y realizar la aplicación a toques.

La piel seca puede lucir radiante con hidratación y el maquillaje correcto|Pinterest

Los polvos traslúcidos servirán para sellar el maquillaje y que no se corra con el sudor, sin embargo, no debe sellarse todo el rostro porque resecará, solo deben colocarse los polvos en la zona T.

Es buena idea emplear un spray fijador o una bruma hidratante que nos ayude a sellar todo el look. Además, en labios y en las máscaras de pestañas se recomienda emplear productos a prueba de agua, para así garantizar su durabilidad, así como bálsamos hidratantes para reaplicar durante el día.