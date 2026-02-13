El delineado adecuado para lograr unos Siren Eyes

El maquillaje sigue dando muestras de la importancia que tiene a la hora de darle forma a un look o estilo único. Las nuevas tendencias siguen poniendo el valor en la innovación y la experimentación, dando una vuelta de página a ciertos trazos considerados tradicionales.

Es en este punto que el delineado de ojos está explorando constantemente nuevas técnicas y atreviéndose a otros pigmentos. Gracias a la Inteligencia Artificial (IA), todo lo nuevo puede conocerse en cuanto a maquillaje y es por eso que ahora esta tecnología da cuenta sobre cómo lograr unos increíbles Siren Eyes.

¿Qué es el Siren Eyes?

La aplicación Gemini ha sido consultada sobre estos aspectos del maquillaje. “El término Siren Eyes (ojos de sirena) se refiere a una técnica de maquillaje que busca crear una mirada misteriosa, seductora y alargada”, precisó la IA de Google.

“A diferencia de otros estilos que buscan agrandar el ojo, este se enfoca en ‘estirarlo’ horizontalmente para lograr un efecto felino o almendrado. Es una estética asociada con la confianza y un aire de elegancia oscura”, añadió Gemini.

¿Cómo lograr unos increíbles Siren Eyes?

Si el objetivo de tu próximo delineado de ojos es lograr unos increíbles Siren Eyes, Gemini remarca que “a diferencia de los Doe Eyes (que buscan agrandar y redondear), aquí el objetivo es la elongación”.

Ante lo señalado, la Inteligencia Artificial ofreció una guía técnica para lograr el delineado de ojos perfecto:

El ala exterior (The Wing): La clave no es que el ala vaya hacia arriba (como el cat-eye tradicional), sino hacia afuera.



Ángulo: Sigue la línea de tus pestañas inferiores, pero mantén el trazo casi horizontal, apuntando hacia la sien.

Grosor: Comienza delgado en el centro del ojo y engrosa gradualmente hacia el final.

El lagrimal (Inner Corner): Este es el paso que define el estilo. Debes alargar el lagrimal hacia el puente de la nariz.



Traza una pequeña "V" muy fina en la esquina interna del ojo.

Esto crea una ilusión de ojo más largo y felino.

La línea de agua y el párpado: Para mantener ese aire oscuro y profundo:



Línea de agua superior: Delíneala por dentro con un lápiz negro (tightlining) para dar densidad a las pestañas.

Párpado superior: No delinees toda la línea de las pestañas si tienes ojos pequeños; empieza desde la mitad hacia afuera para no "cerrar" la mirada.

El difuminado (Smudging): Los Siren Eyes rara vez son líneas sólidas y perfectas.

