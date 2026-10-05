Cómo usar el delineador de cejas para afinar la mirada 

Las cejas tienen un papel importante en la expresión del rostro y pueden modificar visualmente la forma de la mirada. Con ayuda de un delineador de cejas y una técnica adecuada, es posible definirlas y crear un efecto más estilizado sin recargar el maquillaje.

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La clave está en respetar la forma natural de las cejas y trabajar los trazos de manera estratégica. Unos pequeños ajustes en el inicio, el arco y la cola pueden ayudar a conseguir una apariencia más equilibrada y darle mayor definición a la mirada.

¿Por qué se debe evitar el exceso de depilación de cejas?

Evitar el exceso de depilación de las cejas es importante para conservar su forma natural y mantener el equilibrio del rostro. Retirar demasiado vello puede hacer que las cejas se vean muy delgadas o modificar su arco, lo que puede cambiar la expresión. Además, cuando la depilación es frecuente y agresiva, el crecimiento del vello puede verse afectado con el tiempo. Lo ideal es eliminar únicamente los pelos necesarios y respetar la estructura natural de cada ceja.

¿Qué trucos de cejas ayudan a afinar la mirada?

Para conseguir una mirada más estilizada, el delineador de cejas puede utilizarse para elevar ligeramente el arco y alargar la cola hacia el exterior. Esta técnica ayuda a crear un efecto visual más definido y ligeramente rasgado, similar al conocido efecto lifting.

Peina las cejas

Antes de aplicar el producto, cepilla las cejas hacia arriba en la parte inicial y hacia afuera desde la zona media hasta la cola. Esto permite identificar mejor los espacios que necesitan definición.

Define el arco

Utiliza el delineador para marcar suavemente la zona inferior de la ceja y reforzar el arco. Evita crear líneas demasiado marcadas o curvas pronunciadas, ya que un acabado natural ayuda a mantener la expresión equilibrada.

Alarga la cola

Extiende ligeramente la parte final de la ceja hacia las sienes, siguiendo su dirección natural. Una cola sutilmente ascendente puede ayudar a estilizar visualmente la mirada.

Suaviza el inicio

En la zona cercana a la nariz, realiza trazos cortos y verticales que imiten el crecimiento del vello. Después, cepilla nuevamente las cejas para difuminar el producto y conseguir un acabado uniforme y natural.