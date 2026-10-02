Cómo usar el eyeliner marroquí en las cejas para que se vean más abundantes si tienes más de 50 años; tips fáciles y sencillos
Consigue unas cejas naturales con el eyeliner marroquí; son ideales si tienes más de 50 años.
Si buscas maquillar tus cejas para que estas tengan un mayor volumen y que estas generen un efecto visual que cargue más sobre tu mirada, el eyeliner marroquí es una de las mejores alternativas de hoy en día, pues además de que es sencillo de usar, puede dar grandes resultados.
Te puede interesar: Cómo usar el eyeliner borgoña para rejuvenecer la mirada después de los 40, ideal para el otoño
Si buscas un delineador que no se “corra” a pocas horas de que lo aplicaste y buscas que tu mirada tenga luzca con mayor abundancia, es importante usar un pincel biselado fino y aplicar el eyeliner seco o ligeramente humedecido, para que estas puedan verse completamente naturales.
¿Cómo usar el eyeliner para que mis cejas se vean más abundantes?
Si buscas resultados donde tus cejas luzcan abundantes y pigmentado para rellenar los espacios vacíos o simplemente darles mayor volumen, debes seguir los siguientes sencillos pasos:
- Paso 1 - Preparar las cejas: Es importante que peines los vellos ligeramente hacia arriba para que las cejas se vean naturales aún incluso después de haber sido maquilladas y que así detectes los huecos o zonas donde tienes menos cejas.
- Paso 2 - Usa una pequeña brocha angulada o biselada de cerdas firmes: Así aplicar el eyeliner, solo considera que el también llamado khol en polvo suele ser difícil de manejar, por lo que es ideal dar “pequeños golpes” para liberar el exceso de este.
- Paso 3 - Dibuja las cejas: Traza ligeramente líneas finas que imiten los vellos de tus cejas en dirección en como estas crecen para que se adhieran fácil y luzcan naturales, enfocados en el final de la ceja para que no pierdas esta parte curva.
- Paso 4 - Difumina: Para evitar tener exceso y que este se corra con el lagrimal, puedes pasar de nuevo la brocha con que la aplicaste (pero sin más khol) para que así distribuyas de mejor manera el maquillaje y que así se integre de gran manera a tus cejas.
@elpltt_ Traditional moroccan kohl eyeliner!! So cool 😎 #eyeliner #makeuphacks ♬ original sound - elise