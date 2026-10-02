Cómo usar el eyeliner marroquí en las cejas para que se vean más abundantes si tienes más de 50 años; tips fáciles y sencillos

Si buscas maquillar tus cejas para que estas tengan un mayor volumen y que estas generen un efecto visual que cargue más sobre tu mirada, el eyeliner marroquí es una de las mejores alternativas de hoy en día, pues además de que es sencillo de usar, puede dar grandes resultados.

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Si buscas un delineador que no se “corra” a pocas horas de que lo aplicaste y buscas que tu mirada tenga luzca con mayor abundancia, es importante usar un pincel biselado fino y aplicar el eyeliner seco o ligeramente humedecido, para que estas puedan verse completamente naturales.

¿Cómo usar el eyeliner para que mis cejas se vean más abundantes?

Si buscas resultados donde tus cejas luzcan abundantes y pigmentado para rellenar los espacios vacíos o simplemente darles mayor volumen, debes seguir los siguientes sencillos pasos:

