El delineador naranja es una alternativa diferente al clásico negro y puede aportar un toque de luminosidad al maquillaje. Su tonalidad cálida ayuda a destacar los ojos y crear una mirada más fresca sin necesidad de recargar las facciones.

Además, este color puede adaptarse a diferentes estilos de maquillaje y edades. La clave está en elegir la intensidad adecuada y aplicarlo estratégicamente para conseguir un resultado favorecedor y natural.

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¿Qué tonos de naranja destacan más en el maquillaje?

Entre los tonos de naranja que más destacan en el maquillaje se encuentran el coral, durazno, terracota y cobrizo. Los tonos claros aportan luminosidad y un aspecto fresco, mientras que los más profundos crean una mirada intensa y sofisticada. Para un efecto natural, puedes elegir un naranja suave y combinarlo con sombras neutras. Si buscas mayor contraste, los tonos cobrizos o terracota pueden convertirse en protagonistas del maquillaje.

¿Cómo usar el delineador naranja para quitarte años de encima?

El delineador naranja puede aportar calidez y luminosidad a la mirada, especialmente cuando se utiliza como un pequeño acento de color. Para que el resultado sea favorecedor, una buena opción es trabajar con trazos precisos y dejar que el tono se integre con el resto del maquillaje.

Una alternativa es aplicarlo únicamente en la parte externa del párpado superior, siguiendo la línea natural de las pestañas. Puedes extender ligeramente el trazo hacia arriba y difuminar el extremo para conseguir un acabado más suave.

También puedes utilizar el naranja para crear un pequeño punto de color en el lagrimal. Esta técnica resulta ideal si quieres probar la tendencia sin realizar un delineado completo y ayuda a aportar luminosidad a los ojos.

Otra posibilidad es combinarlo con sombras en tonos beige, marrón claro o durazno. Aplica primero una sombra neutra y después utiliza el delineador naranja para crear un contraste sutil que destaque la mirada.

Si buscas un resultado más llamativo, puedes utilizar el naranja en la línea de pestañas inferior, concentrando el color en la zona central y difuminándolo hacia los extremos. Completa el maquillaje con máscara de pestañas para definir los ojos sin quitar protagonismo al delineado.

Para finalizar, mantén los labios y las mejillas en tonos cálidos y suaves. Así conseguirás que el naranja destaque como el elemento principal del maquillaje sin generar un efecto recargado.