5 estilos de cejas microblading para mujeres apiñonadas

El microblading se ha consolidao como el tratamiento de belleza favortio para lucir unas cejas perfectas, pobladas y simétricas las 24 horas del día. Sin embargo, para lograr un resultado verdaderamente armónico, el diseño no solo debe adaptarse a la forma del rostro, sino también al tono de la piel.

Las mujeres con piel apiñonada poseen una gran ventaja: su piel resalta de forma espectacular los contrastes, pero requiere una selección milimétrica de técnicas y pigmentos para evitar que la ceja luzca grisácea o artificial con el paso de los meses.

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Los 5 mejores estilos de cejas microblading para mujeres apiñonadas

El estilo bold o ceja poblada organizada

El especialista traza vello por vello de forma tupida, especialmente en el cuerpo y la cola de la ceja, dejando el inicio ligeramente más ténue. Las pieles apiñonadas se favorecen porque estas cejas equilibran el peso visual del rostro y enmarcan mucho mejor la mirada.

Estilo bold o ceja poblada organizada|Pinterest

El estilo soft ombré o cejas sombreadas

El inicio luce muy sutil y natural, mientras que el arco y el final adquieren un aspecto sombreado similar al del maquillaje diario. Las pieles apiñonadas procesan muy bien las sombras cálidas.

Soft ombré o cejas sombreadas|Pinterest

El estilo feathered o cejas pluma

Se trazan vellos más separados entre sí, siguiendo una dirección ascendente en el inicio y orgánica en el resto de la ceja, imitando el patrón real del crecimiento del vello. Al dejar espacios donde se asoma tu tono de piel natural entre los trazos, el resultado es sumamente fresco y juvenil.

Estilo feathered o cejas pluma|Pinterest

Ceja arqueada estilizada

Se levanta sutilmente el punto más alto del arco y se extiende la cola de la ceja hacia las sienes en una línea más recta y diagonal. Este contraste geométrico resalta los pómulos y la calides natural de las pieles trigueñas.

Ceja arqueada estilizada|Pinterest

Microshading híbrido

Se dibujan los vellos principales y, en los huecos donde no hay vello real, se aplica un sombreado suave con puntillismo. Las pieles morenas o apiñonadas a veces tienden a ser mixtas o grasas en la zona T y el microblading puto puede expandirse.

