Los 3 delineados coreanos que son ideales para los rasgos latinos

Los delineados coreanos se han vuelto populares en el mundo del maquillaje; esto se debe al estilo natural que se logra, además de generar un efecto más sutil y juvenil en nuestro rostro. No obstante, la fisionomía ocular entre las mujeres de Corea y latinoamericanas es muy diferente.

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No te preocupes, ya que eso no es un impedimento para lograrlo. Es así que te vamos a explicar cómo hacerlo, técnicas que son ideales para los rasgos latinos, las recomendaciones que necesitabas conocer.

¿Cómo hacer el delineado coreano?

Recuerda que los delineados coreanos se destacan por hacer la línea muy sutil, por lo que es importante que lo hagas muy delgado y con tonalidades suaves, manteniendo ese acabado elegante. Para que lo puedas lucir en tu mirada, intenta con las 3 opciones que son ideales para rasgos latinos:

Recto : Con ayuda de una sombra marrón y una brocha recta, vamos a dibujar una línea desde el extremo del ojo, haciéndola recta.

: Con ayuda de una sombra marrón y una brocha recta, vamos a dibujar una línea desde el extremo del ojo, haciéndola recta. Puppy Eyes : Puede ser con sombras marrones o con un delineador de ese color; vamos a hacer la línea ligeramente hacia abajo, pero no hay que hacerlo tan largo, para después añadir un poco de sombra oscura en el párpado inferior.

: Puede ser con sombras marrones o con un delineador de ese color; vamos a hacer la línea ligeramente hacia abajo, pero no hay que hacerlo tan largo, para después añadir un poco de sombra oscura en el párpado inferior. Cat eye: Marca 3 puntos de referencia (uno a nivel del ojo, el otro pegado a la ceja y otro en medio). Realiza la línea ligeramente inclinada arriba y hacemos el triángulo.

¿Qué errores debo evitar al hacer el maquillaje?

Aunque es muy sencillo hacer los delineados coreanos, hay que tener mucho cuidado, ya que con facilidad podemos cometer algunos errores, perjudicando notablemente el acabado elegante y natural en nuestra mirada.

Recuerda hacer un trazo suave y delgado; además, procura que la línea que hagas no quede muy alzada; usualmente, el trazo se hace en horizontal o con una ligera inclinación. Con todas las recomendaciones anteriores vamos a lograr obtener una mirada muy femenina y juvenil, recomendaciones ideales para los rasgos latinos. No te desesperes; si es la primera vez que lo haces, es normal que te equivoques; todo es cuestión de práctica.