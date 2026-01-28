Así debes maquillar tus ojos con el estilo coreano en unos sencillos pasos

A diferencia de otros maquillajes, la aplicación de sombras con el estilo coreano se destaca por emplear tonalidades muy suaves en los párpados y la aplicación de brillos para poder realzar la mirada, razones por las que se han vuelto tendencia en el mundo de la belleza.

Si quieres intentar el nuevo estilo, entonces toma nota, porque te vamos a explicar cómo maquillar tus ojos en unos sencillos pasos; querrás usarlo todos los días y en cualquier ocasión.

¿Cuáles son los pasos para aplicar un maquillaje coreano?

Aunque no lo parezca, maquillar tus ojos con el estilo coreano es más fácil de lo que parece; solamente debes tener paciencia para lograr un buen resultado, en especial si eres principiante en el tema de los cosméticos. Debes de seguir unos sencillos pasos:

Una vez que ya preparamos el párpado con crema y corrector o primero, coloca una sombra base de un color rosa muy claro, aplicándola en gran parte del párpado móvil y más arriba. Después agregamos un tono durazno solo en el párpado móvil y en el párpado inferior. Toma una sombra rosa de un tono más oscuro. Con toquecitos los colocamos en el párpado móvil. Con una brocha plana, vamos a colocar un poco de la sombra rosa oscura y un marrón suave en el párpado inferior. Igualmente, usaremos la combinación para hacer el delineado difuminado. Puedes marcar más el delineado con un plumón marrón. Por último, añadimos glitter cerca del lagrimal, pero con una brocha lo subimos al párpado. No olvides colocar glitter en el párpado inferior y párpado móvil, específicamente en la parte central. Para mayor profundidad, haz un delineado con sombras en el párpado inferior por debajo del delineado que ya marcamos para que se vea más dramático.

¿Cómo hacer que tus ojos se vean coreanos?

Además de incorporar la técnica de cómo maquillar tus ojos con el estilo coreano en sencillos pasos, para obtener un resultado más marcado puedes añadir pestañas postizas tipo ‘anime’, que se destacan por tener un aspecto de caricatura y no son tan cargadas como otras.

Por otro lado, también puedes incorporar pupilentes si lo deseas, en especial aquellos que son de “ojos de muñeca”, un efecto que te hace ver una mirada más impactante y llamativa. Recuerda que esos elementos no son obligatorios para lucir el efecto coreano.