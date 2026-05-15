Cómo delinear los ojos para quienes tienen más de 40 años para evitar endurecer el rostro

La imagen se ha apoderado de los medios de comunicación, productos y redes sociales. Verse bien ya no es algo exclusivo de los grandes eventos u ocasiones especiales, sino que se ha instalado como algo del día a día. Esto explica en parte la vigencia e importancia del maquillaje.

Noticias Querétaro del 14 de mayo 2026

Más allá de su función tradicional de ocultar imperfecciones o resaltar rasgos específicos, el uso de cosméticos se percibe en la actualidad como un arte accesible que empodera a las personas y les permite proyectar su identidad.

El maquillaje como herramienta

Diferentes fuentes de información remarcan que el maquillaje se ha consolidado como la herramienta de expresión personal y estética más elegida a nivel global, trascendiendo géneros, culturas y generaciones. La popularidad con la que hoy cuenta se debe a la versatilidad que ofrece, ya que puede transformarse según la ocasión.

Los expertos en este ambiente coinciden en que la constante evolución de fórmulas más inclusivas, adaptadas a todo tipo de pieles y necesidades, junto con la proliferación de tutoriales y tendencias al alcance de un clic, ha convertido al maquillaje en un ritual diario de autocuidado y confianza.

Delineado para mayores de 40

Aplicaciones de Inteligencia Artificial como Gemini destacan que, al ofrecer resultados inmediatos y un espacio inagotable para la creatividad, el maquillaje sigue posicionándose como el recurso predilecto para quienes buscan transformar tanto su apariencia externa como su seguridad interna.

En este sentido, hay que tener en cuenta que a medida que el rostro madura, las facciones tienden a definirse de otra manera y la piel de los párpados se vuelve más suave y flexible. Por lo tanto, el error más común al delinearse después de los 40 años es seguir usando las mismas técnicas de los 20. Para lograr un efecto de mirada abierta, fresca y rejuvenecida, la clave está en suavizar y elevar y es para conseguirlo que la IA ofrece una guía paso a paso y los mejores trucos profesionales:

Cambia los colores - Adiós al negro absoluto: El negro puro crea un contraste muy fuerte que resalta las líneas de expresión y las ojeras.



Tus nuevos aliados: Opta por tonos marrón chocolate, gris topo, bronce o azul marino. Aportan la misma definición pero con un acabado muchísimo más suave y elegante.

El truco: Si adoras el negro, úsalo únicamente para la técnica del tightlining (explicada más abajo) y nunca en un trazo grueso sobre el párpado.

Olvida las líneas rectas - El poder del difuminado: Las líneas perfectamente definidas y "limpias" (como el cat-eye líquido) tienden a cortarse o verse temblorosas si el párpado tiene pliegues.



La técnica: Usa un lápiz de ojos cremoso o una sombra oscura aplicada con un pincel biselado. Traza la línea a ras de las pestañas y, de inmediato, difumínala suavemente hacia arriba con un pincel de punta de bala o un bastoncillo de algodón. El efecto ahumado (smudged) disimula cualquier imperfección del párpado y dulcifica el rostro.

El truco del "Tightlining" (Delineado invisible): Esta es la técnica estrella para dar densidad a las pestañas y definir el ojo sin que se note que estás maquillada.



Cómo se hace: Con un lápiz de ojos vía de agua (waterproof), delinea la línea de agua superior (por debajo de las pestañas de arriba).

El efecto: Rellena los huecos entre las pestañas, haciendo que parezcan más espesas y levantando el ojo de inmediato, dejando el párpado limpio para no saturarlo.

La regla del "delineado ascendente": Para combatir el efecto de "ojo caído", el delineado siempre debe ir hacia arriba y detenerse antes de tiempo.



El secreto: No lleves el delineado hasta la esquina exterior exacta del ojo siguiendo la línea natural hacia abajo. En su lugar, detén el trazo unos milímetros antes de que termine el ojo y elévalo ligeramente en diagonal hacia la sien.

La dirección: Si trazas un rabillo, hazlo siempre con el ojo abierto y mirando al frente. Así te asegurarás de que el pliegue del párpado no "esconda" ni deforme la línea.

Cuidado con la zona inferior: Delinear la línea de agua inferior con un color oscuro es el camino más rápido para hacer el ojo pequeño, envejecer la mirada y acentuar las ojeras.

