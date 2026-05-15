En qué parte de la casa debe ir realmente un baño para que sea higiénico

El cuarto de baño se encuentra distribuido en diferentes zonas de la casa, pues realmente no existe una parte donde debe ir para que sea higiénico. Aunque es preciso mencionar que hay algunos lugares donde cumplen con cierto objetivo y que debes considerar si tienes pensado construir tu casa o departamento. Estas son las 4 ideas para sustituir puertas de clóset por opciones más modernas y económicas.

Las zonas de la casa donde se recomienda ubicar el baño son cerca de los dormitorios o incluso dentro, sobre todo por comodidad y privacidad de cada uno de los habitantes. Es importante evitar construirlos en un área cerca de donde se preparen los alimentos o se coma; es decir, aledaño al comedor y la cocina, donde hay una zona clave donde debes colocar la albahaca para que dure fresca por más tiempo.

En el dormitorio es esencial tener un baño.|Pinterest

Las zonas de la casa donde puedes construir un baño

Cuarto: Sin duda es una de las zonas esenciales en las que se debe tener un baño, ya que con ello el habitante tendrá privacidad y comodidad.

Sin duda es una de las zonas esenciales en las que se debe tener un baño, ya que con ello el habitante tendrá privacidad y comodidad. Pasillos : Al fondo a la derecha, como dice la frase. Es en los pasillos donde se debe tener cerca un baño, si es que uno de los dormitorios fallón.

: Al fondo a la derecha, como dice la frase. Es en los pasillos donde se debe tener cerca un baño, si es que uno de los dormitorios fallón. Entrada: Un medio baño, sin regadera, es fundamental en la entrada o cerca de la casa, para que sea el lugar a donde vayan los invitados, para así tener una higiene más personal y evitar contraer bacterias por culpa del inodoro.

Otro punto a tomar en cuenta para saber dónde debe ir el baño en el interior de un hogar es que tenga corriente de aire; es decir, debe tener una ventana hacia el exterior, para así evitar la humedad, malos olores y la acumulación de moho o de bacterias.

En caso de que la casa esté mal distribuida, puedes optar por otras opciones, como es el extractor de aire potente.