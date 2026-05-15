Cómo maquillar las cejas para principiantes
Algunos tips son importantes para que puedas obtener resultados increíbles.
El maquillaje se va perfeccionando con el paso del tiempo y la práctica. Es por esto que te traemos unos increíbles consejos para que lleves a cabo a la hora de maquillar tus cejas.
Caminos de la Vida | Programa 15 Mayo 2026
Maquillar las cejas de forma natural es sencillo si sigues una guía de tres mediciones clave y usas un lápiz cremoso con cepillo integrado. El secreto para principiantes es rellenar con trazos muy suaves solo donde falte vello, evitando por completo las líneas gruesas o los colores demasiado oscuros.
¿Cómo maquillar las cejas para principiantes?
Encontrar las tres medidas de tu ceja
Antes de aplicar color, usa un lápiz o pincel apoyado en la aleta de tu nariz para marcar los tres puntos de referencia básicos:
- Punto de inicio: Coloca el lápiz de forma vertical desde la aleta de la nariz hacia arriba; ahí debe empezar tu ceja.
- Punto más alto (arco): Inclina el lápiz desde la aleta de la nariz pasando justo por el centro del iris de tu ojo.
- Punto final (cola): Lleva el lápiz desde la aleta de la nariz hacia la esquina externa de tu ojo para definir dónde termina.
El proceso paso a paso
- Preparación: Limpia bien tu rostro y pasa un cepillo tipo gupillón hacia arriba y en diagonal para ver los huecos libres.
- Trazado de la base: Dibuja una línea muy suave por el borde inferior de la ceja para definir la estructura.
- Relleno sutil: Haz trazos finos imitando vellitos naturales en la misma dirección de su crecimiento.
- Intensidad regulada: Aplica menos presión al inicio de la ceja (cerca de la nariz) y un poco más de fuerza hacia el arco y la cola para crear un efecto degradado natural.
- Difuminado: Pasa nuevamente el cepillo gupillón sobre toda la ceja para borrar líneas marcadas y suavizar el color.
Técnicas de perfeccionamiento para principiantes
- Limpieza con corrector: Usa una brocha plana con un toque de corrector para limpiar los bordes inferiores de la ceja y definir mejor el arco.
- Fijación final: Aplica un gel transparente para cejas peinando hacia arriba para mantener los vellos ordenados todo el día.