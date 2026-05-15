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Cómo maquillar las cejas para principiantes

Algunos tips son importantes para que puedas obtener resultados increíbles.

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Tus cejas lucirán hermosas.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

El maquillaje se va perfeccionando con el paso del tiempo y la práctica. Es por esto que te traemos unos increíbles consejos para que lleves a cabo a la hora de maquillar tus cejas.

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Maquillar las cejas de forma natural es sencillo si sigues una guía de tres mediciones clave y usas un lápiz cremoso con cepillo integrado. El secreto para principiantes es rellenar con trazos muy suaves solo donde falte vello, evitando por completo las líneas gruesas o los colores demasiado oscuros.

¿Cómo maquillar las cejas para principiantes?

Encontrar las tres medidas de tu ceja

Antes de aplicar color, usa un lápiz o pincel apoyado en la aleta de tu nariz para marcar los tres puntos de referencia básicos:

  • Punto de inicio: Coloca el lápiz de forma vertical desde la aleta de la nariz hacia arriba; ahí debe empezar tu ceja.
  • Punto más alto (arco): Inclina el lápiz desde la aleta de la nariz pasando justo por el centro del iris de tu ojo.
  • Punto final (cola): Lleva el lápiz desde la aleta de la nariz hacia la esquina externa de tu ojo para definir dónde termina.
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Define tu ceja de la mejor manera.|Pexels

El proceso paso a paso

  • Preparación: Limpia bien tu rostro y pasa un cepillo tipo gupillón hacia arriba y en diagonal para ver los huecos libres.
  • Trazado de la base: Dibuja una línea muy suave por el borde inferior de la ceja para definir la estructura.
  • Relleno sutil: Haz trazos finos imitando vellitos naturales en la misma dirección de su crecimiento.
  • Intensidad regulada: Aplica menos presión al inicio de la ceja (cerca de la nariz) y un poco más de fuerza hacia el arco y la cola para crear un efecto degradado natural.
  • Difuminado: Pasa nuevamente el cepillo gupillón sobre toda la ceja para borrar líneas marcadas y suavizar el color.

Técnicas de perfeccionamiento para principiantes

  • Limpieza con corrector: Usa una brocha plana con un toque de corrector para limpiar los bordes inferiores de la ceja y definir mejor el arco.
  • Fijación final: Aplica un gel transparente para cejas peinando hacia arriba para mantener los vellos ordenados todo el día.

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