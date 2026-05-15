El maquillaje se va perfeccionando con el paso del tiempo y la práctica. Es por esto que te traemos unos increíbles consejos para que lleves a cabo a la hora de maquillar tus cejas.

Caminos de la Vida | Programa 15 Mayo 2026

Maquillar las cejas de forma natural es sencillo si sigues una guía de tres mediciones clave y usas un lápiz cremoso con cepillo integrado. El secreto para principiantes es rellenar con trazos muy suaves solo donde falte vello, evitando por completo las líneas gruesas o los colores demasiado oscuros.

¿Cómo maquillar las cejas para principiantes?

Encontrar las tres medidas de tu ceja

Antes de aplicar color, usa un lápiz o pincel apoyado en la aleta de tu nariz para marcar los tres puntos de referencia básicos:

Punto de inicio: Coloca el lápiz de forma vertical desde la aleta de la nariz hacia arriba; ahí debe empezar tu ceja.

Punto más alto (arco): Inclina el lápiz desde la aleta de la nariz pasando justo por el centro del iris de tu ojo.

Punto final (cola): Lleva el lápiz desde la aleta de la nariz hacia la esquina externa de tu ojo para definir dónde termina.

Define tu ceja de la mejor manera.|Pexels

El proceso paso a paso

Preparación: Limpia bien tu rostro y pasa un cepillo tipo gupillón hacia arriba y en diagonal para ver los huecos libres.

Trazado de la base: Dibuja una línea muy suave por el borde inferior de la ceja para definir la estructura.

Relleno sutil: Haz trazos finos imitando vellitos naturales en la misma dirección de su crecimiento.

Intensidad regulada: Aplica menos presión al inicio de la ceja (cerca de la nariz) y un poco más de fuerza hacia el arco y la cola para crear un efecto degradado natural.

Difuminado: Pasa nuevamente el cepillo gupillón sobre toda la ceja para borrar líneas marcadas y suavizar el color.

Técnicas de perfeccionamiento para principiantes