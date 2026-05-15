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Descubre QUIÉN es el PRIMER participante CONFIRMADO de MasterChef 24/7 tras la experiencia con TikTok

¡ES OFICIAL! Uno de los 13 influencers que entraron a MasterChef 24/7 fue seleccionado para quedarse como concursante y ya sabemos de quién se trata.

MasterChef 24/7
Conoce al primer participante confirmado de MasterChef 24/7|ESPECIAL

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Después de 24 horas inmersos en el universo de MasterChef 24/7, los 13 creadores de contenido se enfrentaron a las votaciones del público. Y tras toda la emoción que vivieron, finalmente se dio a conocer que Julio Vázquez se convertirá en el primer participante confirmado de la temporada 2026 dentro de la cocina más famosa de México.

Quiénes son los influencers que entraron a MasterChef 2026

  • Abue Angie Recetas
  • Mariana Ávila
  • Susy Mouriz
  • Julio Vázquez
  • Liza Báez
  • Cecia Loaiza
  • Ale Castellanos
  • Marlife
  • Ale Hervi
  • Axel Armijo
  • Alee López
  • Denisse Castillo
  • Alex Durán

Cuándo se estrena MasterChef 24/7 y cómo verlo

La temporada 2026 de MasterChef 24/7 arranca oficialmente el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 p.m., a través de la señal de Azteca UNO. Las cámaras de acceso total para este nuevo formato estarán disponibles en la web de Azteca UNO y Disney+. Para seguir el minuto a minutos, puedes sintonizar las redes sociales y sitio web de MasterChef México.

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