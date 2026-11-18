Las plantas en el dormitorio no solo aportan un toque estético y natural a la decoración, sino que también cumplen un rol fundamental en la creación de un ambiente propicio para el descanso. Ciertas especies destacan por su capacidad para purificar el aire y liberar oxígeno durante la noche, lo que ayuda a despejar el espacio y generar una atmósfera de calma y bienestar en la habitación.

Elegir las variedades adecuadas resulta clave para aprovechar estos beneficios sin alterar la calidad del sueño. Especies resistentes y de bajo mantenimiento, como la sansevieria, el potus o la lavanda, se adaptan perfectamente a las condiciones de luz interior y contribuyen a reducir el estrés cotidiano, transformando el dormitorio en un verdadero refugio de relajación.

¿Qué cuidados necesitan las plantas de interiores?

Las plantas de interior requieren cuidados específicos para desarrollarse sanas. Primero, es fundamental la iluminación: la mayoría prefiere luz natural indirecta, evitando el sol directo que quema sus hojas. El riego debe moderarse según la estación, comprobando que la tierra esté seca antes de volver a hidratarlas para prevenir el exceso de humedad en las raíces. También es importante mantener una buena ventilación y limpiar el polvo de las hojas para facilitar su fotosíntesis. Finalmente, utilizar macetas con buen drenaje y aportar nutrientes en primavera asegura un crecimiento fuerte y equilibrado en el hogar.

Plantas (Canva)

¿Cuáles son la mejores plantas para colocar en la habitación?

Entre las opciones más recomendadas por especialistas en decoración y bienestar para colocar en el dormitorio se destacan varias especies que se adaptan muy bien a los espacios interiores y favorecen un clima de calma:

Plantas (Canva/Gemini)