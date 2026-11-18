Las plantas en el dormitorio no solo aportan un toque estético y natural a la decoración, sino que también cumplen un rol fundamental en la creación de un ambiente propicio para el descanso. Ciertas especies destacan por su capacidad para purificar el aire y liberar oxígeno durante la noche, lo que ayuda a despejar el espacio y generar una atmósfera de calma y bienestar en la habitación.
Elegir las variedades adecuadas resulta clave para aprovechar estos beneficios sin alterar la calidad del sueño. Especies resistentes y de bajo mantenimiento, como la sansevieria, el potus o la lavanda, se adaptan perfectamente a las condiciones de luz interior y contribuyen a reducir el estrés cotidiano, transformando el dormitorio en un verdadero refugio de relajación.
¿Qué cuidados necesitan las plantas de interiores?
Las plantas de interior requieren cuidados específicos para desarrollarse sanas. Primero, es fundamental la iluminación: la mayoría prefiere luz natural indirecta, evitando el sol directo que quema sus hojas. El riego debe moderarse según la estación, comprobando que la tierra esté seca antes de volver a hidratarlas para prevenir el exceso de humedad en las raíces. También es importante mantener una buena ventilación y limpiar el polvo de las hojas para facilitar su fotosíntesis. Finalmente, utilizar macetas con buen drenaje y aportar nutrientes en primavera asegura un crecimiento fuerte y equilibrado en el hogar.
¿Cuáles son la mejores plantas para colocar en la habitación?
Entre las opciones más recomendadas por especialistas en decoración y bienestar para colocar en el dormitorio se destacan varias especies que se adaptan muy bien a los espacios interiores y favorecen un clima de calma:
- Sansevieria (Lengua de suegra): Es una de las favoritas por su gran resistencia y su porte vertical, ideal para rincones angostos. Tolera niveles bajos de luz y requiere riegos muy espaciados, adaptándose perfectamente a las condiciones de la habitación.
- Cinta o mala madre (Chlorophytum comosum): Muy práctica para principiantes y adecuada para colocar en macetas colgantes si se cuenta con poco espacio en superficies horizontales. Soporta bien la luz indirecta media y pequeños descuidos con el riego.
- Palma de salón (Chamaedorea elegans): Aporta un toque natural y elegante sin recargar el ambiente. Crece lentamente en interiores con luz indirecta baja o media y suele ser una alternativa muy manejable para dormitorios.
- Espatifilo o lirio de la paz (Spathiphyllum): Destaca por su follaje verde y sus delicadas flores blancas. Ayuda a regular la humedad del ambiente y prefiere la luz indirecta, aunque requiere atención constante para regarlo en cuanto la superficie de la tierra se seca.