4 disfraces de KPop Demon Hunters para pedir dulces este Día de Muertos que puedes hacer en casa

La película animada KPop Demon Hunters inspiró atuendos que los fans pueden recrear con ropa cotidiana, accesorios y algunos materiales para manualidades para crear estas 5 ideas de broches. Rumi, Mira y Zoey destacan por sus combinaciones de colores y peinados, mientras que los Saja Boys ofrecen una alternativa para los hombres. Es por ello que traemos 4 disfraces para pedir dulces este Día de Muertos.

Para salir a pedir dulces durante las celebraciones de noviembre, no hace falta comprar un atuendo completo. Una chamarra, una falda, pantalones de colores y algunos retazos de fieltro pueden servir como base para hacer 4 opciones inspiradas en la película de Netflix, que también tienen su tutorial para crear un joyero pequeño inspirado en los Saja Boys.

4 ideas para crear un joyero pequeño inspirado en los Saja Boys|IA

Los 4 disfraces de KPop Demon Hunters para pedir dulces

1. Rumi: Es una de las integrantes más reconocibles de HUNTRIX por su atuendo amarillo y negro, además de su larga cabellera morada. Para recrear su apariencia, busca una chamarra amarilla corta, una blusa blanca de cuello alto y un short negro. Completa el conjunto con botas oscuras o zapatos resistentes que permitan caminar durante varias horas.

2. Mira: Destaca por su cabello rosa y una combinación de prendas negras, amarillas y rosas. Su vestuario característico incluye una camiseta decorada, una falda amarilla y detalles que contrastan con el calzado oscuro. Estos elementos arman una versión casera sin comprar un traje confeccionado.

3. Zoey: Ofrece una opción para quienes prefieren ropa holgada y colores intensos. Su atuendo combina tonos turquesa, azul, negro y amarillo, con pantalones estampados y el cabello oscuro recogido en dos moños. Estos rasgos ayudan a identificar al personaje sin necesidad de reproducir cada detalle de la animación.

4. Saja Boys: La idea puede servir para crear un atuendo para niños, adolescentes o grupos de amigos. Su estética incluye prendas oscuras inspiradas en la vestimenta tradicional coreana y sombreros de ala ancha. A diferencia de las propuestas de las integrantes de HUNTR/X, esta alternativa funciona con pantalones negros, camisas y accesorios que pueden reutilizarse después.