Despídete de la cama tradicional con esta nueva alternativa asthetic
Este nuevo mobiliario es ideal para aquellos departamentos con poco espacio porque es muy funcional.
Cuando se vive en departamentos con poco espacio pues las decisiones que se realizan en cuanto a la decoración y muebles, es muy importante. Si lo haces estratégicamente pues podrás disfrutar de tus espacios.
Kevin Aguilar y David Bisbal unen sus voces con el tema “Dígale”
Las tendencias van cambiando constantemente por lo que ha llegado a los dormitorios para reemplazar a las camas tradicionales. La nueva alternativa ofrece comodidad y funcionalidad por lo que es la opción ideal.
¿Cuál es la alternativa a la cama tradicional?
Lo nuevo que se utiliza para descansar y reemplazar la cama tradicional, es la cama rebatible que es un sistema que permite liberar metros cuadrados en segundos, brindando una solución práctica para quienes trabajan desde casa o viven en monoambientes, además de ser asthetic.
Su popularidad se debe a que cuenta con una amplia variedad de diseños por lo que los fabricantes van ofreciendo cada vez más tecnología y calidad. Es por esto que no te lo puedes perder.
Lo importante de las camas rebatibles es que tienen la capacidad de integrarse a placares, bibliotecas, escritorios plegables o módulos decorativos, logrando así un espacio multifuncional capaz de adaptarse a estilos minimalistas, nórdicos o contemporáneos.
Una cama rebatible puede desaparecer en el día por medio de su estructura vertical u horizontal, transformando el espacio en un living, oficina, estudio o zona de entrenamiento.
Las ventajas de tener esta cama son:
Mayor durabilidad debido a herrajes reforzados y bisagras de alta resistencia
Mantenimiento sencillo, igual que cualquier mueble fabricado por melamina o madera
Protección del colchón, ya que permanece guardado y libre de polvo durante el día
Aprovechamiento estético, debido a que pueden tener integrado en el frente puede espejos, estantes, nichos o paneles decorativos que suman diseño y amplitud visual
Sin dudas esta es una gran alternativa que ha revolucionado el mercado de los muebles y que se ofrece como “salvación” para quienes tienen poco espacio.