Despídete de la cama tradicional con esta nueva alternativa asthetic

Cuando se vive en departamentos con poco espacio pues las decisiones que se realizan en cuanto a la decoración y muebles, es muy importante. Si lo haces estratégicamente pues podrás disfrutar de tus espacios.

Kevin Aguilar y David Bisbal unen sus voces con el tema “Dígale”

Las tendencias van cambiando constantemente por lo que ha llegado a los dormitorios para reemplazar a las camas tradicionales. La nueva alternativa ofrece comodidad y funcionalidad por lo que es la opción ideal.

¿Cuál es la alternativa a la cama tradicional?

Lo nuevo que se utiliza para descansar y reemplazar la cama tradicional, es la cama rebatible que es un sistema que permite liberar metros cuadrados en segundos, brindando una solución práctica para quienes trabajan desde casa o viven en monoambientes, además de ser asthetic.

Su popularidad se debe a que cuenta con una amplia variedad de diseños por lo que los fabricantes van ofreciendo cada vez más tecnología y calidad. Es por esto que no te lo puedes perder.

Lo importante de las camas rebatibles es que tienen la capacidad de integrarse a placares, bibliotecas, escritorios plegables o módulos decorativos, logrando así un espacio multifuncional capaz de adaptarse a estilos minimalistas, nórdicos o contemporáneos.

Una cama rebatible puede desaparecer en el día por medio de su estructura vertical u horizontal, transformando el espacio en un living, oficina, estudio o zona de entrenamiento.

Esta cama es una gran aliada.|Pinterest

Las ventajas de tener esta cama son:

Mayor durabilidad debido a herrajes reforzados y bisagras de alta resistencia

Mantenimiento sencillo, igual que cualquier mueble fabricado por melamina o madera

Protección del colchón, ya que permanece guardado y libre de polvo durante el día

Aprovechamiento estético, debido a que pueden tener integrado en el frente puede espejos, estantes, nichos o paneles decorativos que suman diseño y amplitud visual

Sin dudas esta es una gran alternativa que ha revolucionado el mercado de los muebles y que se ofrece como “salvación” para quienes tienen poco espacio.