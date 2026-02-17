Estas son las tendencias de decoración para esta primavera 2026

Al igual que cada año, las estaciones van cambiando como marca el calendario, ya sea primavera, verano, invierno y otoño. Y así como estas cambian, también las tendencias dentro de los hogares, ya sea con cambios de luz, muebles o mobiliario diferente para poder estar a lo que muchos llaman moda.

Por tal razón, es recomendable darle unos colores más vivos a tu lugar especial para poder resaltarlo de mejor forma. Y es que, en esta temporada llega llena de tonalidades que van a marcar tendencia, pero también van a destacar el bienestar y equilibrio.

¿Cuáles son las tendencias de primavera en el hogar?

De acuerdo con los expertos en temas de decoración, el color verde suave es una tonalidad que se va por el tema orgánico, alejando las versiones saturadas. Este tono funciona para cocinas y zonas comunes donde las personas buscan reflejar frescura en cada uno de los rincones de su hogar. Sin duda, es un tono que ha comenzado a volverse contemporáneo.

Arena blanca, el cual evoluciona a clásico blanco roto y los beiges claros. Este brinda un ambiente de serenidad, pero también profundidad visual que es muy agradable para las personas. Es un tono que da la oportunidad de jugar con las texturas, textiles y piezas que complementan la decoración dentro de una casa; este color es ideal para quienes buscan darle cierta amplitud a un especio en especial.

Tierra colonial, estos tonos aportan carácter a un especio, pero sin dejarnos olvidar que tienen una conexión con lo natural. Este es ideal para paredes de decoración, aunque también se usa en zonas de paso, comedores o incluso piezas que buscan atrapar la mirada de las personas de inmediato.

Sin duda, estos colores van a darle una vida propia a tu hogar y lo van a poner dentro de las tendencias de la primavera 2026.

