El dormitorio es uno de los lugares más importantes dentro del hogar, y uno a los que debemos prestarle atención en cuanto a la limpieza y el orden, ya que es donde descansaremos y conciliar el sueño, debe ser algo clave. Por otro lado, hay que destacar el lavado de las sábanas, que debe hacerse con frecuencia para evitar la aparición de insectos o malos olores. Entre ellos, hay que mencionar las blancas, las que pueden volverse amarillas con facilidad, y por eso, te dejaremos el truco que consiste en seguir cinco pasos.
Las sábanas blancas son muy elegidas por muchas personas para tener en el dormitorio, y es que se destacan por su versatilidad, facilidad de limpieza y aptitud para pieles sensibles; y porque brinda la sensación de pureza y transmiten un ambiente relajante. Sin embargo, pueden estar más expuestas a la aparición de manchas, por lo que la limpieza debe ser con frecuencia.
Por qué aparecen las manchas amarillas en las sábanas
Uno de los principales problemas de las sábanas blancas es que aparezcan las manchas amarillas y esto ocurre principalmente cuando entran en contacto con la piel; y durante el descanso, el cuerpo puede liberar sudor, aceites corporales, que se acumularán en las fibras y con el paso del tiempo, causarán esas manchas que si no se actúa a tiempo, habrá sido demasiado tarde. Por este motivo, es que hay un truco que consiste en seguir cinco pasos y son consejos fáciles de seguir.
El truco de 5 pasos para dejar relucientes las sábanas
- Revisar la etiqueta antes de meterlas en la lavadora: si bien pueden ser blancas, no todas se lavan de la misma forma; ya que el algodón, el lino, la seda y las fibras sintéticas pueden necesitar temperaturas y ciclos distintos
- Lavarlas por separado: evita mezclarlas con prendas de color, toallas o ropa que desprenda pelusa, y lo ideal es lavarlas junto con otras piezas blancas y dejar espacio para que el jabón circule libremente
- Utiliza la cantidad adecuada de detergente: usar mucho jabón puede significar dejar residuos en las fibras y contribuir a que la ropa de la cama pierda luminosidad
- Elegir la temperatura adecuada: el agua caliente ayudará a retirar aceites y suciedad de telas resistentes como tejidos de algodón
- Tratar las manchas antes del lavado: si notas manchas amarillas, puedes aplicar quitamanchas apto para tejido o usar ingredientes como bicarbonato y vinagre para descomponer estos residuos