Ni rayas ni cuadros: este es el estampado de edredón que es tendencia en otoño

El estampado de flores en tonos suaves y otoñales es una alternativa para renovar el edredón esta temporada y darle al dormitorio una apariencia acogedora y elegante. Los diseños con flores pequeñas, ramas delicadas y hojas en colores como terracota, beige, verde oliva, rosa empolvado y marrón claro permiten crear una atmósfera cálida, en sintonía con los cambios de luz y temperatura propios del otoño.

¿Christian Chávez está listo para la serie de RBD? ¡Esto confesó el cantante!

A diferencia de las rayas y los cuadros, que suelen aportar una estética geométrica y estructurada, los motivos florales introducen formas orgánicas que suavizan visualmente el espacio. Además, pueden adaptarse a diferentes estilos decorativos.

¿Cómo es el edredón floral que es tendencia en otoño 2026?

La propuesta no consiste en elegir cualquier estampado de flores, sino en apostar por diseños que transmitan serenidad y combinen con la paleta cromática del dormitorio. Las versiones más versátiles utilizan fondos claros y dibujos en colores apagados. Pero también existen alternativas con bases oscuras que resaltan los motivos vegetales.

Estas son algunas opciones para incorporar la tendencia otoñal en 2026:



Flores pequeñas en tonos tierra : combinan beige, terracota, ocre y marrón suave para conseguir un dormitorio cálido, sin contrastes demasiado marcados.

: combinan beige, terracota, ocre y marrón suave para conseguir un dormitorio cálido, sin contrastes demasiado marcados. Estampados botánicos en verde oliva : incluyen hojas, ramas y flores discretas que conectan la decoración con la naturaleza y quedan bien con muebles de madera.

: incluyen hojas, ramas y flores discretas que conectan la decoración con la naturaleza y quedan bien con muebles de madera. Flores en rosa empolvado y crema: aportan luminosidad y delicadeza, especialmente cuando se combinan con sábanas blancas o beige.

aportan luminosidad y delicadeza, especialmente cuando se combinan con sábanas blancas o beige. Diseños florales de inspiración vintage: recuperan motivos clásicos con colores desaturados y una distribución menos rígida, ideales para habitaciones de estilo romántico o campestre.

La diseñadora británica Cath Kidston, conocida por sus estampados florales de inspiración vintage aplicados a textiles y artículos para el hogar, es una referencia dentro de esta estética. Sus diseños ilustran cómo las flores pueden convertirse en protagonistas de la ropa de cama.

¿Cómo combinar un edredón de flores con la decoración del dormitorio?

Para integrar este estampado sin sobrecargar el ambiente, conviene dejar que el edredón sea el centro visual de la cama. Si presenta flores grandes o una combinación de varios colores, es preferible acompañarlo con sábanas lisas, almohadones neutros y una manta en uno de los tonos presentes en el dibujo.

En cambio, los estampados pequeños y discretos permiten sumar otros elementos con textura, como una manta tejida, cortinas de lino o cojines de terciopelo. La recomendación es mantener una paleta coherente y evitar mezclar demasiados motivos diferentes.

La elección del material también influye en el resultado. El algodón ofrece transpirabilidad y una textura agradable para el uso diario, mientras que los tejidos con mayor capacidad aislante pueden resultar convenientes en dormitorios fríos. La decisión debe considerar tanto la temperatura de la habitación como las preferencias personales al dormir.

Así, los edredones con flores en tonos suaves y otoñales ofrecen una manera sencilla de actualizar el dormitorio sin cambiar los muebles ni realizar grandes modificaciones. Con una combinación equilibrada de colores, textiles y accesorios, la ropa de cama puede aportar un aire renovado y acogedor durante toda la temporada.