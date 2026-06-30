Paso a paso para limpiar la plancha de ropa correctamente

La plancha es uno de los electrodomésticos más utilizados en las casas ya que nos permite tener la ropa bien lisa y presentable. Sin embargo, pocos le prestan atención a la limpieza de la misma.

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Este objeto acumula lo que son restos de tela, polvo y residuos que luego dejan manchas en la ropa que planchas o no puedes deslizarlas correctamente. Aquí te vamos a contar sobre un método sencillo para prolongar su vida útil.

¿Cómo se debe limpiar la plancha de ropa?

La plancha si está limpia pue se facilita el planchado. Ante esto es que te recomendamos los remedios caseros más eficaces que no dañan tu electrodoméstico. Los pasos son:

Limpia con bicarbonato de sodio

Una buena opción es limpiar tu plancha con bicarbonato de sodio mezclado con agua, ya que este un compuesto químico suave que ayuda a remover la suciedad fácilmente.

Para limpiar tu plancha necesitarás:



Mezclar dos cucharadas de bicarbonato con una cucharada de agua.

Mezcla bien estos ingredientes hasta formar una pasta.

Limpia tu plancha cuando esté completamente fría y desconectada.

Luego vas a aplicar la mezcla con mucho cuidado sobre la base de la plancha con un paño suave y evita los orificios de vapor.

Posteriormente, retira los residuos con un paño húmedo y seca completamente.

Limpia con vinagre blanco

Otra opción es utilizar vinagre blanco para retirar la suciedad y las bacterias debido a sus altos porcentajes de acidez. Sigue los siguientes pasos para conseguir una plancha limpia:

Humedece un paño con un poco de vinagre blanco.

Pasa el paño sobre la base de la plancha suavemente. Recuerda que debe estar fría y desconectada.

En caso de que existan residuos difíciles de retirar, deja otro paño con vinagre sobre la superficie por unos minutos. Luego, limpia nuevamente.

Limpia con agua destilada

Por último, puedes usar agua destilada que actúa como un reactivo químico disolvente. Con ella vas a poder limpiar no solo la base de la pancha, también destapar las salidas de vapor. Para hacerlo necesitarás:

Llenar el depósito de la plancha con agua destilada.

Luego procura calentar la plancha y activa el vapor durante unos segundos sobre una toalla que ya no utilices.

El siguiente paso es desconectar la plancha y dejarla enfriar para luego poder limpiar correctamente los orificios con un hisopo de algodón ligeramente humedecido con agua destilada para retirar los posibles residuos.