Dile adiós a la mesa del comedor: esta es la alternativa que es tendencia

Sin dudas, uno de los elementos que no pueden faltar en una cocina es la mesa que por lo general es de madera. Este año esto ha dejado de ser una pieza central para darle paso a nuevas tendencias en decoración.

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Los diseños se están inclinando por muebles más prácticos, ligeros y adaptados a espacios reducidos. Las tendencias se han ido adaptando a los hábitos de vida, además que las viviendas son más pequeñas y las personas buscan optimizar cada metro cuadrado.

También, tenemos que mencionar que se está teniendo en cuenta el auge del minimalismo y la popularidad de las plantas abiertas. Es por esto que las mesas grandes ya no encajan con los estándares.

¿Qué elemento está reemplazando a la mesa?

Las tendencias de este año son las barras de cocina integradas. Este mobiliario cumple varias funciones: sirve para comer, trabajar y reunirse con amigos, todo en un mismo espacio. Además, aporta un toque contemporáneo que combina estética y practicidad.

Sin embargo, las barras no son la única opción ya que también se pueden usar muebles móviles y modulares que permiten reorganizar el ambiente según la necesidad del momento.

Esta nueva tendencia tiene las siguientes ventajas:



Más espacio útil: las barras multifuncionales aprovechan cada rincón.

Flexibilidad: se adaptan a diferentes actividades sin sumar muebles extra.

Estilo moderno: diseños minimalistas que siguen las tendencias actuales.

Ahorro: menos muebles significa menor gasto y menor impacto ambiental.

Cabe destacar que en casas amplias o en hogares donde la familia se junta frecuentemente, pues la mesa tradicional sigue teniendo lugar. La tendencia es por muebles inteligentes y funcionales que marcan un cambio definitivo en la forma de vivir y decorar.

Además, para contemplar un espacio totalmente moderno los diseños se inclinan por más calidez, materiales naturales y espacios pensados para el confort cotidiano sin perder sofisticación.