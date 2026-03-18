Dile adiós de los recibidores pequeños con estas prácticas soluciones

Lo primero que vemos al entrar en una casa es el recibidor por lo que es un sitio muy desafiante a la hora de organizarlo armoniosamente. Cuando el espacio es pequeño puede generarse acumulación molesta para la vista.

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Para que tu espacio quede de la mejor manera pues te vamos a contar sobre algunos recursos de diseños que te permitirán optimizarlos sin hacer grandes reformas. Aprovecha las paredes, elige muebles funcionales y suma elementos que amplifiquen visualmente.

¿Cómo modificar los recibidores?

Muebles angostos que aprovechan cada centímetro

Si tienes un espacio reducido debes optar por las consolas angostas o los estantes flotantes para poder sumar superficie sin obstaculizar. Opta por una repisa de 20 a 25 centímetros de profundidad para apoyar llaves, correo o pequeños objetos decorativos.

Percheros de pared para liberar el piso

Uno de los elementos importantes de los recibidores es un perchero. La mejor opción para espacios pequeños son los de pared que ocupan poco espacio y te permiten poder organizar abrigos, bolsos o mochilas de manera ordenada.

Este perchero es increíble.|Pinterest

Los diseñadores recomiendan instalarlos en diferentes alturas para darle funcionalidad. Opta por diseños minimalistas en madera o metal para mantener la armonía visual.

Bancos con guardado oculto

En el caso de que tu espacio lo permita, puedes sumar comodidad y almacenamiento. Hay modelos que incluyen tapa o cajones para guardar diferentes elementos como zapatos, paraguas o accesorios que se usan al salir. Esta es una gran opción ya que aporta calidez al recibidor y un momento de pausa.

Espejos para ampliar visualmente el ambiente

Aquí nos encontramos con los espejos que es un gran recurso para ampliar espacios pequeños. Además, es una gran opción para darte un último vistazo antes de salir, pero también multiplica la luz y da sensación de amplitud. Si tu entrada es angosta debes utilizar formatos verticales ya que estilizan el ambiente y ocupan menos superficie de pared.