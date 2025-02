¿Cómo quitar el moho de las paredes?

🍓🍊"Le voy a quitar el pedazo con moho y me la como así".



🚨Cuidado, porque, aunque no lo ves, es probable que la totalidad de la fruta esté contaminada por el hongo que la atacó.



Estos hongos, llamados filamentosos, tienen una forma visible y otra que no podemos ver🍄. pic.twitter.com/Tk6qxYlT3I