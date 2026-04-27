Crea tus propios stickers de Las Guerreras K-Pop para WhatsApp

Cada 30 de abril se conmemora el Día del Niño, motivo por el cual estos días previos no solo se trabaja para conseguir el regalo perfecto para agasajarlos, sino que muchas cosas a nuestro alrededor se modifican con esta temática como eje.

En el caso de los teléfonos celulares, muchas personas cambian los fondos de sus pantallas o incluso modifican logos de aplicaciones con motivos infantiles. En el caso de las aplicaciones, WhastApp sigue siendo una de las más utilizadas y la que permite compartir stickers que, en esta oportunidad, pueden relacionarse con el Día del Niño.

¿Qué son los stickers?

Las personas que en su dispositivo móvil cuentan con la aplicación de mensajería WhatsApp de seguro han enviado o recibido stickers. Se trata de ilustraciones o imágenes gráficas, estáticas o con movimiento, que se utilizan dentro de los chats para expresar emociones, reacciones o conceptos de una manera más visual y personalizada que los emojis tradicionales.

A diferencia de estos últimos, que tienen un diseño estándar y universal, los stickers suelen ser de mayor tamaño y ofrecen una libertad creativa total, permitiendo incluir desde personajes de series y memes virales hasta fotografías propias convertidas en recortes digitales.

¿Cómo crear stickers de Las Guerreras K-Pop?

Teniendo en cuenta que los stickers funcionan como una herramienta de comunicación no verbal, para la llegada del Día del Niño pueden ser una excelente opción. Esto se debe a que a través de estas imágenes podemos traer el presente a personajes de nuestra infancia o enriquecer un chat con personajes del momento, como lo son Las Guerreras K-Pop.

Las Guerreras K-Pop son los personajes del momento y tanto chicos como grandes disfrutan de sus producciones. Es por eso que puedes convertir imágenes de ellas en stickers de una manera muy fácil. Lo único que necesitas hacer es descargarte la plataforma Sticker.ly y seguir los siguientes pasos:

Preparación del material: Antes de abrir la aplicación, asegúrate de tener en tu galería las imágenes de Las Guerreras K-Pop que desees utilizar. Pueden ser:



Fotografías oficiales de sus últimos conceptos.

Ilustraciones tipo fan-art.

Capturas de pantalla de sus videos musicales más icónicos.

Configuración inicial



Descarga: Busca y descarga la app Sticker.ly desde la App Store o Google Play Store. Creación: Una vez abierta, pulsa el botón "+" (Nuevo Paquete) y selecciona el tipo de sticker que deseas crear (estático o animado). Organización: Asigna un nombre a tu paquete, por ejemplo: "Guerreras K-Pop Oficial".

Diseño y recorte



Selecciona la imagen de la guerrera que vas a editar. La aplicación te ofrecerá dos caminos: Recorte Automático: Ideal para eliminar el fondo instantáneamente y dejar solo la silueta de la artista. Recorte Manual: Úsalo si quieres un control total sobre los bordes o si deseas incluir elementos específicos del fondo.

Personalización Estética: Para que tus stickers destaquen en los chats, aprovecha las herramientas de edición:



Texto: Añade frases icónicas de sus canciones o sus nombres con tipografías llamativas.

Emojis y Efectos: Suma corazones, brillos o elementos que refuercen la estética "Guerrera".

Bordes: Agregar un borde blanco delgado ayuda a que el sticker se vea más profesional sobre cualquier fondo de chat.

Exportación y Uso

