Exatlón México: ¿Quién ganó más competencias? Resumen de todo lo que pasó en la semana 30 de la novena temporada

Valery Carranza se convirtió en la eliminada del domingo 26 de abril de 2026, sin embargo, aquí te diremos todo lo que pasó en la semana 30 de la novena temporada de Exatlón México, la cual terminó el pasado fin de semana y que además dejó momentos muy polémicos, especialmente entre Katia Gallegos con Adrián Leo y los Azules.

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Marcador de las competencias de la semana 30 de Exatlón México 2026

Lunes:

Juego por la ventaja lo ganó el equipo Rojo 5-4

Villa 360 la ganó el equipo 8-5

Martes:

Medalla Femenil, la ganó Evelyn Guijarro

Batalla Colosal 1 la ganó el equipo Azul 7-3

Miércoles:

Medalla Varonil, la ganó Adrián Leo

Batalla Colosal la ganó el equipo Rojo 8-3

Jueves:

Juego por la Ventaja fue ganado por los Rojos 5-3

La Villa 360, fue ganada por los Rojos 8-6

Viernes:

Juego por la Ventaja, fue ganado por los Rojos 5-3

Batalla por la Supervivencia 1 fue ganada los Azules 8-6

Domingo:

Batalla por la Supervivencia 2 fue ganada por los Rojos 10-9

Batalla por la Supervivencia 3 fue ganado por los Rojos 3-0

Duelo de Eliminación, Valery Carranza no puede contra Katia Gallegos y sale eliminada el domingo 26 de abril de 2026

Problemas en el equipo Azul

Durante la semana 30, los problemas en el equipo Azul surgieron luego de que Katia Gallegos no ganara el punto que les daba un viaje a España, y fue aquí donde Evelyn Guijarro le llamó la atención y le dijo que, en este tipo de situaciones quien debe ir es la que mejor esté tirando, pero también le reconoció su valentía, sin embargo, la basquetbolista se sinceró ante las cámaras y dijo que se sintió atacada por su equipo porque ellos también lo han hecho, pero nadie les dice nada.

Por otro lado, quienes tuvieron fuertes peleas y conflictos fue precisamente Adrián Leo y la basquetbolista, de hecho, tras terminar un circuito Katia Gallegos le dijo que estaba harta y dejó a Mufasa hablando solo; a eso se le suman las dos discusiones de pareja que tuvieron donde toda la Barraca y hasta los Rojos se enteraron por el volumen en la voz de la participante Azul.