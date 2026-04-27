3 ideas para decorar cupcakes de “KPop Demon Hunters” para tener el mejor postre de Día del Niño 2026
Asombra a tus hijos y sobrinos con unos cupcakes de “KPop Demon Hunters”, perfectos para celebrar el Día del Niño 2026 con un postre hermoso y delicioso.
Ya estamos muy cerca de Día del Niño 2026 y, si todavía no has encontrado el postre perfecto para tu celebración, aquí tenemos una gran solución: cupcakes de "KPop Demon Hunters" con decoraciones por lo general sencillas de conseguir. Tus hijos o sobrinos quedarán encantados con estas ideas y las fotos para el recuerdo quedarán perfectas; además, se adaptan para diferentes presupuestos.
Si en tu casa existe toda una obsesión con "Las Guerreras KPop", estas ideas para cupcakes pueden ser el postre que fascine a todos.
3 ideas para decorar cupcakes de "KPop Demon Hunters" este Día del Niño 2026
1. Con "letreros" miniatura
Una de las mejores ideas para decorar cupcakes con temática de "KPop Demon Hunters" es agregando "letreritos" a cada una de las piezas. En este video puedes ver que se usaron imágenes estilo 'kawaii' de los personajes y con el logo de las "Huntrix".
En línea es posible adquirir 'toppers' ya tematizados, los cuales están listos para colocar en el postre que quieras.
Si prefieres, puedes hacer los 'toppers' tú mismo. Simplemente busca las imágenes que más te gusten, imprímelas a color y pégalas sobre una superficie firme como la cartulina ilustración; luego, con palitos de plástico para paleta puedes sostener los letreros.
2. Trenza de "Rumi" hecha con cupcakes
@lindseybakedthis Rrrrrrumi 💜💜💜 I’ve been rumi-nating on this idea for a while! Rumi’s amazing braid but make it buttercream 😋 1. I printed and cut out an image of just Rumi’s face 2. Position the cupcakes in a loose S shape around her face. I used 7 cupcakes but you could make the braid even longer to serve more people 3. I used the Wilton 2B tip to outline the cupcakes before braiding because I didn’t want any cupcake to show from behind the braid 4. Then the Ateco 825 tip for the braid! The purple is @americolor regal purple + deep pink 💜 Would you try this for a birthday party?!💜💜💜 • • • • #kpopdemonhunters #rumi #rumicupcakes #kpopdemonhuntersparty #cupcakedecorating ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
Si los cupcakes son preparados por ti, esta es una idea que puedes adaptar con ayuda de tus mangas pasteleras y con pintura vegetal. Básicamente, consiste en que los cupcakes sigan la forma de una trenza, así como la que lleva "Rumi"; la decoración completa se logra con el elemento 3D (la trenza) y con una imagen impresa con el rostro del personaje.
3. Cubrir los cupcakes con imágenes de "KPop Demon Hunters"
@gherald_tortas_bocaditos 💜 Crear también es atreverse… incluso con miedo ✨ Cada detalle de esta torta y sus cupcakes es un paso más hacia mis sueños 🎂🧁 Inspirado en KPop Demon Hunters 🎤💫 📍 Pisco – GheraldTortasyBocaditos #TortasTemáticas #CupcakesPersonalizados #ReposteríaCreativa #EmprendedoraPerú #KPopDemonHunters ♬ sonido original - Orlando Neri
Una alternativa para los "letreros" con palito de paleta, es simplemente colocar imágenes de los personajes sobre cada cupcake. Esto puedes lograrlo de dos maneras: decoración no comestible (con algún material como cartulina ilustración) o comestible. Para esta última se debe comprar papel comestible para imprimir y tinta comestible.
Independientemente de la opción que elijas para colocar las imágenes de "KPop Demon Hunters" en los cupcakes, es buena idea que para el glaseado elijas los colores que identifican a las "Huntrix"; por ejemplo, el violeta para "Rumi" y el fucsia para "Mira".