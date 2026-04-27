3 ideas para decorar cupcakes de “KPop Demon Hunters” para tener el mejor postre de Día del Niño 2026

Ya estamos muy cerca de Día del Niño 2026 y, si todavía no has encontrado el postre perfecto para tu celebración, aquí tenemos una gran solución: cupcakes de "KPop Demon Hunters" con decoraciones por lo general sencillas de conseguir. Tus hijos o sobrinos quedarán encantados con estas ideas y las fotos para el recuerdo quedarán perfectas; además, se adaptan para diferentes presupuestos.

Si en tu casa existe toda una obsesión con "Las Guerreras KPop", estas ideas para cupcakes pueden ser el postre que fascine a todos.

3 ideas para decorar cupcakes de "KPop Demon Hunters" este Día del Niño 2026

|Crédito: Netflix

1. Con "letreros" miniatura

Una de las mejores ideas para decorar cupcakes con temática de "KPop Demon Hunters" es agregando "letreritos" a cada una de las piezas. En este video puedes ver que se usaron imágenes estilo 'kawaii' de los personajes y con el logo de las "Huntrix".

En línea es posible adquirir 'toppers' ya tematizados, los cuales están listos para colocar en el postre que quieras.

Si prefieres, puedes hacer los 'toppers' tú mismo. Simplemente busca las imágenes que más te gusten, imprímelas a color y pégalas sobre una superficie firme como la cartulina ilustración; luego, con palitos de plástico para paleta puedes sostener los letreros.

2. Trenza de "Rumi" hecha con cupcakes

Si los cupcakes son preparados por ti, esta es una idea que puedes adaptar con ayuda de tus mangas pasteleras y con pintura vegetal. Básicamente, consiste en que los cupcakes sigan la forma de una trenza, así como la que lleva "Rumi"; la decoración completa se logra con el elemento 3D (la trenza) y con una imagen impresa con el rostro del personaje.

3. Cubrir los cupcakes con imágenes de "KPop Demon Hunters"

Una alternativa para los "letreros" con palito de paleta, es simplemente colocar imágenes de los personajes sobre cada cupcake. Esto puedes lograrlo de dos maneras: decoración no comestible (con algún material como cartulina ilustración) o comestible. Para esta última se debe comprar papel comestible para imprimir y tinta comestible.

Independientemente de la opción que elijas para colocar las imágenes de "KPop Demon Hunters" en los cupcakes, es buena idea que para el glaseado elijas los colores que identifican a las "Huntrix"; por ejemplo, el violeta para "Rumi" y el fucsia para "Mira".