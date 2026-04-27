5 fondos de pantalla de K-Pop Demon Hunters para celular ¿Cómo descargarlos gratis?

Si eres fanática de las K-Pop Demon Hunters y quieres llevarlas a todos lados, tenemos excelentes opciones para que las tengas como fondo de pantalla en tu celular o tableta, además son gratis y muy fáciles de descargar. Lo único que debes de hacer para tener las imágenes y cambiarlas cada que quieras es entrar a la plataforma de Pinterest y descargar las que más te gusten, hay de muchos estilos para todos los gustos.

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Fondos de pantalla de las Guerreras del K-Pop para celular o tablet

Si tu estilo es más aesthetic puedes llevar este fon de pantalla en cualquiera de tus dispositivos, ya que se adapta a cualquier tamaño. Los colores metálicos son el toque ideal para que tu celular luzca único y diferente.

¿Estás por cumplir años? Este fondo de pantalla es el IDEAL para las y los cumpleañeros, pues son las Guerreras del K-Pop cargando un pastel con velas incluidas.

Para las amante del estilo coreano y kpop, este fondo de pantalla es maravilloso, ya que tiene plasmadas a las protagonistas de la película K-pop Demon Hunters, Rumi, Zoey y Mira.

Si estas en busca de algo más arriesgado para tu fondo de pantalla, esta es la opción perfecta, pues parece que tienes atrapadas a las Guerreras de K-Pop en tu celular gracias al movimiento del video que también puedes usar en cualquier dispositivo.

Si tu estilo es más dark y menos tierno, puedes ajustar esta imagen como fondo de pantalla para tu tablet o celular, es hermoso gracias a los contrastes y colores que tiene, lo cual le da más profundidad a los rostros de las Guerreras del Kpop.

