Adiós a los pasillos aburridos: 5 ideas para sumar estilo a tu hogar sin hacer grandes obras

Decirle adiós a los pasillos aburridos es posible con 5 ideas fáciles de aplicar que aportan estilo sin necesidad de grandes obras. Las mismas se valen desde recursos visuales hasta soluciones funcionales que cambian por completo la percepción del espacio.

Durante mucho tiempo, los pasillos fueron considerados áreas secundarias dentro del hogar. Sin embargo, hoy el diseño de interiores los revaloriza como espacios con potencial decorativo. Según expertos de Architectural Digest, intervenir estas zonas puede mejorar la continuidad visual de la casa y aportar personalidad sin grandes inversiones.

¿Cómo decorar pasillos y hacerlos más atractivos sin obras?

La prestigiosa diseñadora de interiores Emily Henderson destaca que los espacios de transición como los pasillos son una oportunidad perfecta para experimentar con diseño sin comprometer todo el ambiente. Estas ideas permiten renovar el espacio de forma rápida y efectiva:



Galería de cuadros o fotos : crear una composición en pared aporta dinamismo y convierte el pasillo en una extensión del estilo del hogar.

: crear una composición en pared aporta dinamismo y convierte el pasillo en una extensión del estilo del hogar. Iluminación decorativa : incorporar apliques de pared o tiras LED genera calidez y profundidad, evitando el efecto “túnel”.

: incorporar apliques de pared o tiras LED genera calidez y profundidad, evitando el efecto “túnel”. Uso de espejos : amplían visualmente el espacio y reflejan la luz, haciendo que el pasillo se perciba más grande.

: amplían visualmente el espacio y reflejan la luz, haciendo que el pasillo se perciba más grande. Alfombras o runners : delimitan el recorrido y suman textura y color.

: delimitan el recorrido y suman textura y color. Pared de acento: aplicar pintura, papel tapiz o revestimientos livianos en una sola pared crea impacto sin recargar.

¿Qué tendencias de diseño de interiores ayudan a transformar pasillos en espacios con estilo?

Además de las ideas básicas, estas tendencias marcan el rumbo actual:



Minimalismo funcional : menos objetos, pero mejor seleccionados, para evitar saturación visual.

: menos objetos, pero mejor seleccionados, para evitar saturación visual. Materiales cálidos : madera, fibras naturales o tonos tierra que aportan confort.

: madera, fibras naturales o tonos tierra que aportan confort. Iluminación indirecta : crea ambientes más acogedores y modernos.

: crea ambientes más acogedores y modernos. Integración con el resto del hogar : mantener coherencia estética con los otros espacios.

: mantener coherencia estética con los otros espacios. Elementos verticales: estantes delgados o paneles decorativos que aprovechan la altura.

Según el portal especializado Houzz, los pasillos bien diseñados no solo mejoran la estética, sino también la experiencia diaria dentro del hogar. Con pequeños cambios y decisiones acertadas, estos espacios pueden dejar de ser zonas olvidadas para convertirse en protagonistas del diseño interior.